Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Real Betis

Real Betis Balompié - RCD Mallorca: fecha, horario y dónde ver por televisión

El conjunto de Manuel Pellegrini recibirá a los de Jagoba Arrasate en la jornada 11 de LaLiga EA Sports

Ricardo Rodriguez intenta llevarse el balón ante Robert Navarro en el Betis-Mallorca en el Benito Villamarín.

Ricardo Rodriguez intenta llevarse el balón ante Robert Navarro en el Betis-Mallorca en el Benito Villamarín. / José Manuel Vidal / EFE

Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

El Real Betis Balompié regresó este viernes a los entrenamientos de recuperación tras la contundente victoria en la primera ronda de Copa del Rey ante el Atlético Palma del Río por 1-7 en un día alegre para la localidad cordobesa y que a su vez sirvió a los menos habituales de Manuel Pellegrini para coger rodaje y reclamarle más minutos al técnico verdiblanco.

Una noche también que recordarán con gran ilusión los dos canteranos que debutaron, Iván Corralejo y Darling Bladi, y sobre todo, Pablo García. El bético nacido en Alcosa anotó dos goles, se estrenó como goleador en el primer equipo y pasó a la historia del Betis al haber marcado en todas las categorías. "A Pablo lo he visto muy bien, tiene que seguir dando pasos adelante para mejorar en muchos aspectos pero siempre está trabajando para tratar de mejorar. El tener tanto gol nos viene a nosotros muy bien, declaró Pellegrini en el Sergio León.

Ahora, 'El Ingeniero' se centra en el RCD Mallorca, al que se medirá este domingo en La Cartuja en la jornada 11 de LaLiga EA Sports. Los bermellones, que comenzaron de forma muy negativa el campeonato, están enderezando la situación y han sumado siete de los últimos doce puntos consiguiendo salir del descenso.

Horario del partido entre el Real Betis Balompié y el RCD Mallorca

El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini recibirá en la jornada 11 de LaLiga EA Sports al Real Club Deportivo Mallorca de Jagoba Arrasate este domingo 2 de noviembre a las 21:00 en el estadio de La Cartuja.

Noticias relacionadas y más

Dónde ver por televisión el Real Betis Balompié -RCD Mallorca

El encuentro entre el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini y el Real Club Deportivo Mallorca de Jagoba Arrasate será retransmitido Movistar LaLiga (diales 54 en Movistar y 110 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar). Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.

TEMAS

  1. Isco: 'Estoy agradecido al Betis por haber confiado en mí en un momento que no lo estaba pasando bien
  2. Ladrón de Guevara explica el fichaje de Valentín Gómez: 'Era un jugador 100% para firmar
  3. Alineación probable del Betis contra el Espanyol: Amrabat, Fornals y Lo Celso
  4. La confesión de Antony a los capitanes del Betis
  5. Atlético Palma del Río - Real Betis Balompié: fecha, horario y dónde ver por televisión
  6. España Sub-20 juega con el bético Pablo García los octavos del Mundial: dónde y cómo ver gratis el partido
  7. Las palabras de Bartra sobre Isco: 'Más allá de su magia, admiro su evolución mental y su forma de sobreponerse
  8. Así será el operativo de movilidad para el Real Betis-Atlético de Madrid con cambios por las lluvias

Real Betis Balompié - RCD Mallorca: fecha, horario y dónde ver por televisión

Real Betis Balompié - RCD Mallorca: fecha, horario y dónde ver por televisión

Pellegrini: "A Pablo lo he visto muy bien, igual que a Chimy que fue determinante"

Pellegrini: "A Pablo lo he visto muy bien, igual que a Chimy que fue determinante"

Las notas de los jugadores del Betis ante el Palma del Río

Las notas de los jugadores del Betis ante el Palma del Río

El Betis golea en Palma del Río en una noche especial para Pablo García (1-7)

El Betis golea en Palma del Río en una noche especial para Pablo García (1-7)

DIRECTO Atlético Palma del Río - Real Betis Balompié | El Betis golea al Palma del Río en la primera eliminatoria de Copa del Rey (1-7)

DIRECTO Atlético Palma del Río - Real Betis Balompié | El Betis golea al Palma del Río en la primera eliminatoria de Copa del Rey (1-7)

Lesión Junior Firpo: comunicado médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Betis

Lesión Junior Firpo: comunicado médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Betis

Gonzalo Petit tras su golazo en Copa del Rey: "En el primer tiempo vi que el portero estaba muy adelantado"

Gonzalo Petit tras su golazo en Copa del Rey: "En el primer tiempo vi que el portero estaba muy adelantado"

El Betis comienza en el Sergio León su andadura en la Copa del Rey

El Betis comienza en el Sergio León su andadura en la Copa del Rey
Tracking Pixel Contents