Real Betis Balompié - RCD Mallorca: fecha, horario y dónde ver por televisión

El Real Betis Balompié regresó este viernes a los entrenamientos de recuperación tras la contundente victoria en la primera ronda de Copa del Rey ante el Atlético Palma del Río por 1-7 en un día alegre para la localidad cordobesa y que a su vez sirvió a los menos habituales de Manuel Pellegrini para coger rodaje y reclamarle más minutos al técnico verdiblanco.

Una noche también que recordarán con gran ilusión los dos canteranos que debutaron, Iván Corralejo y Darling Bladi, y sobre todo, Pablo García. El bético nacido en Alcosa anotó dos goles, se estrenó como goleador en el primer equipo y pasó a la historia del Betis al haber marcado en todas las categorías. "A Pablo lo he visto muy bien, tiene que seguir dando pasos adelante para mejorar en muchos aspectos pero siempre está trabajando para tratar de mejorar. El tener tanto gol nos viene a nosotros muy bien, declaró Pellegrini en el Sergio León.

Ahora, 'El Ingeniero' se centra en el RCD Mallorca, al que se medirá este domingo en La Cartuja en la jornada 11 de LaLiga EA Sports. Los bermellones, que comenzaron de forma muy negativa el campeonato, están enderezando la situación y han sumado siete de los últimos doce puntos consiguiendo salir del descenso.

Horario del partido entre el Real Betis Balompié y el RCD Mallorca

El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini recibirá en la jornada 11 de LaLiga EA Sports al Real Club Deportivo Mallorca de Jagoba Arrasate este domingo 2 de noviembre a las 21:00 en el estadio de La Cartuja.

Dónde ver por televisión el Real Betis Balompié -RCD Mallorca

El encuentro entre el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini y el Real Club Deportivo Mallorca de Jagoba Arrasate será retransmitido Movistar LaLiga (diales 54 en Movistar y 110 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar). Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.