Isco Alarcón ya entrena de forma parcial con el Betis

El Real Betis Balompié entrenó este sábado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol por última vez antes de medirse al Real Club Deportivo Mallorca en el estadio de La Cartuja en la undécima jornada del campeonato.

Un encuentro en el que los de Manuel Pellegrini buscarán volver a la senda de la victoria tras perder ante el Atlético de Madrid y empatar frente al Villarreal.

🟢Isco, junto a Lo Celso en su vuelta. Caras alegres en el regreso del capitán. En unos minutos, habla Manuel Pellegrini.



❌Chimy no entrenó con gastroenteritis y será uno de los tres descartes junto a Junior e Isco. https://t.co/BpEZQuv4Ei pic.twitter.com/QAgqYWujCp — Álex Mérida (@alexmerida11) November 1, 2025

Isco Alarcón entrena con el Betis

El capitán del Real Betis Balompié, Isco Alarcón, fue la gran novedad en el último entreno semanal de los verdiblancos. El de Arroyo de la Miel se abrazó con Pellegrini con mucha complicidad y se le pudo ver junto a Lo Celso en la vuelta al campo antes del inicio de la sesión.

Con la cicatriz visible pero sin ninguna venda aparente, el 22 del Betis realizó la primera parte del entrenamiento con normalidad y a la misma intensidad prácticamente que sus compañeros en los rondos.

Volverá Isco Alarcón de forma parcial e irá aumentando gradualmente las cargas de trabajo. Su vuelta al verde es él mismo quien la conoce.

Con Lo Celso y sin Chimy ni Junior

A lo largo de la semana, con el partido de Copa del Rey como prueba para los menos habituales, Manuel Pellegrini ha ido contando con ausencias de jugadores que han hecho gestión de cargas. Sobre todo, titulares como Sofyan Amrabat o Giovani Lo Celso. El rosarino se llevó un golpe en el duelo con los de Simeone y desde el club prefirieron no correr el riesgo y darle descanso.

Este sábado, las únicas ausencias han sido las de Chimy Ávila por gastroenteritis y la de Junior Firpo, que sufre una lesión en el tercio proximal de su isquiotibial derecho, por lo que estará unas tres semanas de baja, regresando a la vuelta del parón internacional como pronto.

Isco Alarcón en su primer día de entrenamiento tras lesión / Álex Mérida

Pellegrini, con todo el arsenal para recibir al Mallorca

El Real Betis Balompié afronta este domingo el duelo ante el Mallorca con casi toda su plantilla disponible. Manuel Pellegrini cuenta con la baja segura de Isco Alarcón, aún con molestias, y las de Junior Firpo y Chimy Ávila.

La principal duda era Giovani Lo Celso, que arrastraba un golpe del partido frente al Atlético de Madrid. Este sábado, el rosarino se ha ejercitado con normalidad en junto a sus compañeros y apunta a estar disponible para el choque con los bermellones.

Ello, le llevará al técnico verdiblanco a realizar un descarte al tener a 24 jugadores disponibles contando con Ángel Ortiz y Pablo García, únicos canteranos que están en la dinámica del primer equipo.

En la portería volverá Pau López, asentado como titular en LaLiga, acompañado por Héctor Bellerín en el lateral derecho y Ricardo Rodríguez en el izquierdo, al ser el único lateral zurdo natural disponible. Pellegrini destacó la versatilidad de Aitor Ruibal tras el partido de Copa del Rey en Palma del Río, pudiendo jugar eventualmente en dicha demarcación al igual que Valentín Gómez, para el que no es desconocida la posición tampoco.

La pareja de centrales la formarán Marc Bartra y Natan, mientras que Diego Llorente, que reapareció en la Copa del Rey, irá entrando al once de forma gradual.

En el centro del campo, Amrabat y Pablo Fornals parten como fijos en el doble pivote con Giovani Lo Celso por delante en la mediapunta. Antony y Abde estarán en los costados del ataque y Cucho en punta.