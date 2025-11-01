Pellegrini pone fecha a la vuelta de Isco: "Para el regreso del parón estará en condiciones de ser citado"

El Real Betis Balompié entrenó este sábado con la principal novedad de Isco Alarcón sobre el verde junto a sus compañeros. El de Arroyo de la Miel da pasos al frente en su recuperación y ya ultima su vuelta al verde. Además del capitán bético, Chimy Ávila con gastroenteritis y Junior Firpo, con molestias musculares, serán los tres descartes ante el RCD Mallorca.

Al término de la sesión habló Manuel Pellegrini sobre el partido y sobre el estado de los lesionados, como Isco Alarcón.

Reconoció 'El Ingeniero' que "el equipo llega bien, el hecho de clasificar bien en la Copa del Rey con exigencias personales y colectivas altas que le hace bien al grupo. Ahora entramos en un mes de noviembre con 7 partidos en las tres competiciones y un parón FIFA de por medio con los partidos muy seguidos y buscaremos la manera de llegar lo mejor posible, tenemos que ganar mañana si queremos seguir involucrados en posiciones europeas y luego pensar en la Europa League el día jueves".

Isco Alarcón

Explicó Manuel Pellegrini el estado físico de Isco Alarcón en el día de su regreso: "Viene recuperándose muy bien. Empezó con el grupo pero sin contacto y con más movimientos individuales. En una semana no va a estar, sería un riesgo para él después de tanto tiempo parado. Sin duda para el regreso del parón va a estar en condiciones para ser citado".

🟢Isco Alarcón ya entrena de forma parcial con el #Betis en la previa del duelo ante el Mallorca.



El de Arroyo de la Miel irá aumentando su presencia en las sesiones de forma progresiva.



"Yo creo que Isco es muy importante porque lo vemos jugar y vemos su trascendencia, es el capitán además y la influencia que tiene por su trayectoria y exigencia del plantel, es un líder fundamental y me alegro que esté de vuelta".

Diego Llorente

"Diego ya viene recuperándose bastante tiempo, hay que llevarlo con cuidado, jugó 75 minutos y está en condiciones de jugar 90 minutos sin problemas viene entrenando un par de semanas ya".

Mallorca, próximo rival

"Los competidores en LaLiga son todos", respondió Pellegrini, que no ve sólo a Villarreal y Atlético como rivales. "El Mallorca hace tres semanas estaba mal, ahora viene en buen momento como le pasa a todos los equipos e intentaremos sumar de tres en casa si queremos seguir arriba en la tabla. No se pueden perder dos partidos seguidos de local, si sucede sería un traspié y veríamos en ese caso como arreglarlo. Llega un equipo con un técnico con muchos años en LaLiga como Jagoba y un Mallorca con jugadores importantes para el juego que plantean. Deberemos estar atentos en defensa y ser creativos en ataque".

Convocatoria Lo Celso y Amrabat

"Chimy ha sido baja por un problema estomacal. Ahora daremos la lista y vamos a ver a quién le toca. Si hay que dejar a uno fuera veremos quién, pero todos tienen que estar involucrados y en condiciones. Gio tuvo un golpe que no tiene ya trascendencia. Sofyan trabaja de forma normal, pero no sé si aún está para jueves y domingo. Ahora viene un parón con la selección y tendremos que llevarlo con el cuerpo médico del Betis con el raciocinio necesario".