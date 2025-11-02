Acceso y autobuses para el Betis-Mallorca: cambios en la entrada al estadio de La Cartuja y refuerzo de Tussam

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado que este domingo que el vial de acceso Norte al P7 del Estadio de la Cartuja vuelve a estar operativo. El pasado lunes, cuando los verdiblancos se enfrentaron en casa con el Atlético de Madrid, se advertía a los aficionados sobre una modificación clave en los accesos al estadio para optimizar el flujo de vehículos y garantizar su comodidad.

Concretamente, el acceso Norte al P7 quedaba deshabilitado por cuestiones operativas y sólo se podía acceder a ese parking por la entrada sur. Una vez solucionada la incidencia del pasado encuentro, vuelven a estar operativos ambos accesos.

Transporte público y limpieza

Como en cada encuentro en el que el Betis juega como equipo local, el Ayuntamiento ha preparado un dispositivo especial de limpieza, movilidad y seguridad para el partido ante el Mallorca. En el caso de Tussam, incrementará la oferta con 42 autobuses adicionales repartidos entre las líneas 2, C1 y C2 y en tres servicios de lanzaderas a la estación de metro de Blas Infante-Aparcamiento P1, Sevilla Este y Barqueta. Además, para agilizar la salida, los servicios especiales serán gratuitos a la finalización del encuentro.

Desde dos horas antes del inicio del partido, se sumarán 18 vehículos adicionales a los que habitualmente prestan servicio en estas líneas. A la finalización del partido, el servicio se complementará con 26 autobuses, entre ocho y diez por línea, distribuidos en tres paradas situadas en las inmediaciones del Estadio:

Línea 2 en Juan Bautista Muñoz-Escuela de Ingeniería

en Juan Bautista Muñoz-Escuela de Ingeniería Líneas C1 y C2 en Juan Bautista Muñoz, frente al estadio

En cuanto a la limpieza, un total de 21 operarios y nueve vehículos trabajarán para mantener limpio el entorno del Estadio de la Cartuja antes del encuentro y a su finalización.

Seguridad y cortes de tráfico

El dispositivo por parte de Policía Local comienza a las 16:00 con el control de estacionamientos por las zonas de afectación al estadio y primeros cortes en vial Torre Sur del estadio, calle Ciencias rugby con glorieta Beatriz Manchón y Avenida del Ocio, además de la supervisión y distribución de venta ambulante en la zona autorizada y vigilancia de venta ilegal por las zonas cercanas al estadio.

El dispositivo de tráfico y el corte de las vías de acceso se activarán a las 18:00 horas en Américo Vespucio con Leonardo da Vinci, glorieta Beatriz Manchón con calle Alonso Barba, Glorieta Duquesa Cayetana De Alba con puente de la Barqueta, solo permitiéndose el acceso a los vehículos autorizados al estadio como máximo hasta una hora antes del partido, según las condiciones de la zona.

Los cortes de tráfico se desarrollarán desde 18:30 hasta el final de partido. Acceso controlado a los parkings de Gol Norte, como son P0, P1.1, P1.2, P3, P4 y P5, que tienen su acceso desde la SE-20 hacia glorieta Instalaciones deportivas la Cartuja. A su vez el P7 zona norte teniendo acceso desde SE-20 por la glorieta de RTVE, y P7 zona sur teniendo acceso desde Carlos III frente calle Gregor J. Mendel.

A su vez se ha dispuesto zona de estacionamiento de motocicletas, patinetes y bicicletas bajo el viaducto junto al acceso a túnel sur, frente al rocódromo y zona norte de instalaciones deportivas La Cartuja. La zona de punto de encuentro de aficionados se mantiene en acceso al túnel sur, junto al P1.

Se impedirá la doble fila Camino de los Descubrimientos, especialmente desde Glorieta José María Japón Manzaneras hacía Marie Curie, el interior del Parque Tecnológico, o vías cercanas al perímetro del Estadio que puedan afectar a las zonas de evacuación.