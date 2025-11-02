Antony le regala un triunfo y 'Esperanza' al Betis por la Champions (3-0)

En Triana quedaba deleite para un final de semana esperanzador con un Antony colosal que guio al Real Betis Balompié a la victoria con dos zarpazos desde fuera ante el Real Club Deportivo Mallorca.

No hallaron los bermellones forma de sobreponerse a un conjunto verdiblanco que en tres de las cinco llegadas en el primer tiempo le asestó un duro golpe al partido para llevarse los tres puntos y recuperar la localía en La Cartuja.

Hubo momento en los prolegómenos para recordar a Fernando Aramburu Escobar, exjugador del club de las trece barras entre 1972 y 1974 fallecido recientemente. Solemnidad a piano para homenajear a un verdiblanco.

En el verde que comparten Sevilla y Santiponce se impuso Antony desde el inicio. Fue el primero que lo probó con un golpeo en el 3' que se perdió sin pena ni gloria para siete más tarde levantar a los béticos en el recinto de La Cartuja. Hizo la pared con Cucho Hernández y el de Osasco terminó dentro tras un remate fuerte al que no pudo llegar Bergstrom.

El gol en el 10' provocó que el Betis cediera terreno a los de Jagoba Arrasate, esperando en bloque bajo al Mallorca para castigarlo a la espalda. No ocurrió de dicha forma pero en el 34' remataría Antony la faena. El trianero de adopción combinó esta vez con Héctor Bellerín para sacar a relucir nuevamente su zurda en un tiro colocado al segundo palo.

Con la victoria encarrilada, los de Pellegrini vieron sangre y ampliaron la ventaja antes del descanso. Fue el brasileño el que asistió en el tercero a Abde, que culminó la jugada para hacer el tercero de los verdiblancos. Los 54.747 espectadores aplaudieron el tanto del extremo de Beni Melal con el que los verdiblancos rubricaron el triunfo.

Pudo hacer aún mayor la distancia en el marcador Cucho Hernández, pero esta vez el finlandés del Mallorca evitó el tanto del colombiano.

El paso por vestuarios sirvió para que Manuel Pellegrini diera descanso a Ricardo Rodríguez y diera entrada a Valentín Gómez en la izquierda pensando en el duelo de Europa League del jueves ante el Olympique Lyonnais.

Tres de los cuatro protagonistas de los goles del primer acto, Cucho, Abde y Antony, las tuvieron para ampliar la distancia en el electrónico. El colombiano remató centrado, el marroquí perdonó a puerta vacía tras regatear en la banda a Bergstrom y el brasileño no fue capaz de imprimirle fuerza a su disparo en el 76' en un partido en el que el Betis dominó de inicio a fin. Sofyan Amrabat fue la manija del equipo, Lo Celso el que guardó el balón y condujo al Betis a la victoria y Fornals el guía de los verdiblancos, con tiempo para descansar pensando en el partido europeo.

El paso de los minutos, con poco atisbo de reacción de los mallorquinistas, dio paso a que 'El Ingeniero' fuera dosificando minutos. Aitor Ruibal, Marc Roca, Nelson Deossa y Pablo García fueron restando minutos a los más habituales. El de Marmato esta vez, con campo para correr y liberado de responsabilidades defensivas. Hay fútbol en esa zurda.

El de Alcosa entró tarde, en el 83', pero no por ello renunció a buscar la portería contraria y a acelerar el juego en un partido cerrado por Antony en la primera mitad.

Volvió el Betis a la quinta plaza, situándose con 19 puntos a tres del Atlético de Madrid y a cuatro del Villarreal, ambos en zona Champions, la que ansían los verdiblancos y sueñan con conquistar.

El próximo domingo terminará este tramo liguero con una visita al Valencia en Mestalla para seguir en la lucha por Europa. Antes, tendrán momento los de Pellegrini de centrarse en el viejo continente midiéndose a uno de los gallitos de la competición como es el Lyon. Antony carbura, el Betis sonríe y el himno de Händel no es utópico que resuene en La Cartuja la próxima temporada.