¿Qué libro está leyendo Héctor Bellerín? ¿Cuál recomienda? El jugador del Betis comparte sus pasiones literarias

El lateral derecho del Real Betis, Héctor Bellerín, siempre ha mostrado pasión por la cultura, y aprovechando el cierre de la edición de 2025 de la Feria del Libro de Sevilla, que es este domingo, ha compartido cuáles son sus recomendaciones literarias. El futbolista ha contado en las redes sociales de la Feria del Libro qué libro se está leyendo ahora mismo, cuál es el último que le han regalado, y dos recomendaciones para aquellos que busquen uno en el que sumergirse.

El último libro que se ha leído ha sido La Pasión según G.H, de Clarice Lispector. Según cuenta Héctor Bellerín, "ha sido uno de esos momentos en los que un libro te encuentra a ti y me ha cogido en un momento en el que me he peleado mucho con el libro. "Al final ha acabado siendo una experiencia súper trascendental", añade. Reconoce que ha sido "un año bastante de Clarice Lispector" y en esta Feria del Libro se ha acercado para llevarse una copia de Agua Viva. "Dentro de poco sigo con ella", afirma.

Y el último libro que le han regalado ha sido Incensurable, de Luna Miguel. "He sacado reflexiones muy interesantes y me parece que es un tipo de novela-ensayo que es duro pero ha sido un aprendizaje muy guay", explica. "Es una escritora joven increíble, es otra recomendación", continúa.

¿Qué libros recomienda Héctor Bellerín?

El jugador verdiblanco apuesta por libros que regalaría y recomendaría a cualquiera. El primero es Illo, de Adrián Daine, editado por la editorial Dieciséis. Precisamente este fotógrafo y librero concedió recientemente una entrevista a El Correo de Andalucía en la que explicaba los detalles de una historia de venganza que es también, a la vez, un drama familiar y una travesía por una Sevilla difuminada por el turismo.

"Es un libro que está basado aquí en Sevilla y en Triana. Habla de relaciones familiares, habla de lo que pasa en el underground de nuestra ciudad", describe Bellerín. "Yo soy una persona muy enamorada de Sevilla y todos los libros que su paisaje es Sevilla, como Illo o Canijo, son libros a los que me gusta mucho acercarme", asegura. De Illo valora que le pareció "buenísimo" y del autor, que "es un gran escritor".

Su segunda recomendación es Toda mi violencia es tuya, de Carolina Yuste, actriz española ganadora de dos premios Goya. "Está editado por Barret, que también son de Sevilla", dice. "Ella tiene una prosa que escribe con muchísima fuerza, muy desde dentro. Es una novela muy filosófica y muy generacional", destaca el defensor bético. "Seguro que la conocéis por todo lo que ella hace. Os recomiendo que paséis por la caseta de Barret y os pilléis el libro porque de verdad que es una auténtica experiencia".

La edición de la Feria del Libro de Sevilla 2025 finaliza este domingo. El ciclo Hispalit se erige como el eje central, con citas destacadas como la del filósofo José Antonio Marina y el periodista Paco Reyero, quienes compartirán un diálogo sobre pensamiento, cultura y comunicación contemporánea. Un año más, pese a las cancelaciones debidas al mal tiempo, los Jardines de Murillo se han llenado de historias y visitas que han puesto en alza la literatura en la capital hispalense.