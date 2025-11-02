Las notas de los jugadores del Betis ante el Mallorca

El Real Betis Balompié logró una victoria importante contra el RCD Mallorca gracias a Antony, que anotó dos goles en la primera mitad y le regaló otro a Abde para encarrilar tres puntos de oro para que los verdiblancos asaltaran la quinta plaza y se situaran a tres puntos de la Champions League.

Las notas de los jugadores del Real Betis Balompié

(10) Manuel Pellegrini: siempre imagina un entrenador tener un partido tan plácido como el de este domingo, con un Antony estelar que en el 10' abrió el marcador para guiar al Betis a la victoria. Tuvo tiempo para dar minutos al resto y para probar a Valentín como lateral zurdo. Siempre, pensando en el Lyon gracias al 3-0 con el que se marchó al descanso.

Titulares

(6) Álvaro Valles: se lesionó Pau en el calentamiento y entró por él. Apenas tuvo trabajo y en las que llegó el Mallorca lo solventó con facilidad. Otra portería a cero.

(9) Héctor Bellerín: con Antony entonado gana mucho en la creación ofensiva, entendiendo a la perfección el juego por dentro para liberar de marcas al de Osasco. Lo asistió en el segundo y en labores defensivas no sufrió. En La Cartuja no jugó Jan Virgili, lo secó Héctor Bellerín.

(7) Marc Bartra: en un partido cómodo en defensa, demostró su jerarquía para imponerse a Muriqi.

(5) Natan de Souza: aseado, cómodo y atento al salir de zona para robar y acelerar el juego del equipo. Forma una gran pareja con Bartra.

(7) Ricardo Rodríguez: otro buen partido del suizo en los 45' que disputó. Sin sufrir a la espalda, bien colocado y entregando la pelota a sus compañeros siempre, nunca al rival. Parece fácil, pero no todos lo hacen.

(8) Sofyan Amrabat: un auténtico internacional a la altura de equipos de Champions League. Inconmensurable, una vez más, en el robo, en la entrega y en la distribución. El sostén del Betis.

Sofyan Amrabat durante el Real Betis Balompié - RCD Mallorca en La Cartuja. / AFP7 vía Europa Press

(8) Pablo Fornals: mejor desde la base y viendo la jugada de cara. Ni qué decir tiene cómo se entiende con Amrabat. Un doble pivote compensado y con clase. La tuvo para agrandar el marcador.

(10) Antony: en Triana quedaba espacio para que Antony brillara en el fin de semana. Dos goles y una asistencia para darle tres puntos al Betis y volver por sus fueros. Cada día más influyente y más cerca del de la campaña pasada.

(7) Giovani Lo Celso: pre asistencia en el gol de Abde para que Antony jugara atrás con el marroquí. Rinde y comanda al Betis a la victoria. Toda acción mejora cuando pasa por sus botas.

(8) Ez Abde: eléctrico, volviendo a anotar, definiendo con calidad y cerrando el marcador. En continuo crecimiento.

(7) Cucho Hernández: el día que no marca, asiste. Con él hizo la pared Antony y gracias a él anotó el primero, devolviéndola en el momento exacto. Qué difícil es ser delantero en el Betis y qué bien lo lleva a cabo.

Suplentes

(5) Valentín Gómez: tranquilo en la segunda mitad, actuando de lateral izquierdo para dar descanso a Ricardo de cara al Lyon.

(5) Aitor Ruibal: entró con el 3-0 en el marcador en un Betis que quiso contemporizar y guardar la renta y pensar en el jueves.

(5) Marc Roca: sin correr ningún riesgo, dándole pausa al juego y dejando pasar los minutos.

(7) Nelson Deossa: entró a un partido con un Betis que se veía ganador y que poco más tenía que ofrecer. A ello le puso calidad, arrojo y clase. Raro que amagase tanto en la que tuvo para golpear desde fuera. Qué cañón tiene en la zurda.

(6) Pablo García: Bergstrom le impidió saborear su primer gol en Primera División. Mucha clase. Mojica creyó que sin Antony iba a dejar de sufrir y no esperaba que el de Alcosa se lo pusiera casi más difícil.