Real Betis
Las notas de los jugadores del Betis ante el Mallorca
Antony, el mejor de los verdiblancos en la victoria liguera ante los bermellones
El Real Betis Balompié logró una victoria importante contra el RCD Mallorca gracias a Antony, que anotó dos goles en la primera mitad y le regaló otro a Abde para encarrilar tres puntos de oro para que los verdiblancos asaltaran la quinta plaza y se situaran a tres puntos de la Champions League.
Las notas de los jugadores del Real Betis Balompié
(10) Manuel Pellegrini: siempre imagina un entrenador tener un partido tan plácido como el de este domingo, con un Antony estelar que en el 10' abrió el marcador para guiar al Betis a la victoria. Tuvo tiempo para dar minutos al resto y para probar a Valentín como lateral zurdo. Siempre, pensando en el Lyon gracias al 3-0 con el que se marchó al descanso.
Titulares
(6) Álvaro Valles: se lesionó Pau en el calentamiento y entró por él. Apenas tuvo trabajo y en las que llegó el Mallorca lo solventó con facilidad. Otra portería a cero.
(9) Héctor Bellerín: con Antony entonado gana mucho en la creación ofensiva, entendiendo a la perfección el juego por dentro para liberar de marcas al de Osasco. Lo asistió en el segundo y en labores defensivas no sufrió. En La Cartuja no jugó Jan Virgili, lo secó Héctor Bellerín.
(7) Marc Bartra: en un partido cómodo en defensa, demostró su jerarquía para imponerse a Muriqi.
(5) Natan de Souza: aseado, cómodo y atento al salir de zona para robar y acelerar el juego del equipo. Forma una gran pareja con Bartra.
(7) Ricardo Rodríguez: otro buen partido del suizo en los 45' que disputó. Sin sufrir a la espalda, bien colocado y entregando la pelota a sus compañeros siempre, nunca al rival. Parece fácil, pero no todos lo hacen.
(8) Sofyan Amrabat: un auténtico internacional a la altura de equipos de Champions League. Inconmensurable, una vez más, en el robo, en la entrega y en la distribución. El sostén del Betis.
(8) Pablo Fornals: mejor desde la base y viendo la jugada de cara. Ni qué decir tiene cómo se entiende con Amrabat. Un doble pivote compensado y con clase. La tuvo para agrandar el marcador.
(10) Antony: en Triana quedaba espacio para que Antony brillara en el fin de semana. Dos goles y una asistencia para darle tres puntos al Betis y volver por sus fueros. Cada día más influyente y más cerca del de la campaña pasada.
(7) Giovani Lo Celso: pre asistencia en el gol de Abde para que Antony jugara atrás con el marroquí. Rinde y comanda al Betis a la victoria. Toda acción mejora cuando pasa por sus botas.
(8) Ez Abde: eléctrico, volviendo a anotar, definiendo con calidad y cerrando el marcador. En continuo crecimiento.
(7) Cucho Hernández: el día que no marca, asiste. Con él hizo la pared Antony y gracias a él anotó el primero, devolviéndola en el momento exacto. Qué difícil es ser delantero en el Betis y qué bien lo lleva a cabo.
Suplentes
(5) Valentín Gómez: tranquilo en la segunda mitad, actuando de lateral izquierdo para dar descanso a Ricardo de cara al Lyon.
(5) Aitor Ruibal: entró con el 3-0 en el marcador en un Betis que quiso contemporizar y guardar la renta y pensar en el jueves.
(5) Marc Roca: sin correr ningún riesgo, dándole pausa al juego y dejando pasar los minutos.
(7) Nelson Deossa: entró a un partido con un Betis que se veía ganador y que poco más tenía que ofrecer. A ello le puso calidad, arrojo y clase. Raro que amagase tanto en la que tuvo para golpear desde fuera. Qué cañón tiene en la zurda.
(6) Pablo García: Bergstrom le impidió saborear su primer gol en Primera División. Mucha clase. Mojica creyó que sin Antony iba a dejar de sufrir y no esperaba que el de Alcosa se lo pusiera casi más difícil.
