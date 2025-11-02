El Betis, a reencontrarse con su mejor versión ofensiva en casa ante un Mallorca en alza

El Real Betis Balompié cerrará la jornada dominical en La Cartuja ante el Real Club Deportivo Mallorca, que llega a la capital andaluza tras tomar aire en la clasificación con siete de los últimos doce puntos logrados en LaLiga EA Sports.

Los de Manuel Pellegrini, que llegan al duelo liguero contra los bermellones tras perder con el Atlético de Madrid y empatar ante el Villarreal en La Cerámica, tienen claro que una segunda derrota consecutiva en casa haría daño a las aspiraciones por los puestos Champions: "El Mallorca hace tres semanas estaba mal, ahora viene en buen momento como le pasa a todos los equipos e intentaremos sumar de tres en casa si queremos seguir arriba en la tabla. No se pueden perder dos partidos seguidos de local, si sucede sería un traspié y veríamos en ese caso como arreglarlo. Llega un equipo con un técnico con muchos años en LaLiga como Jagoba y un Mallorca con jugadores importantes para el juego que plantean. Deberemos estar atentos en defensa y ser creativos en ataque", manifestaba en la previa 'El Ingeniero' en un sábado cuya principal atracción de la última sesión previa al choque fue la vuelta al grupo de Isco Alarcón.

Amrabat, Lo Celso y Llorente listos e Isco cerca de reaparecer

Para ver al capitán verdiblanco sobre el verde aún queda alguna semana, de hecho, Pellegrini casi lo descarta para Mestalla el próximo fin de semana y lo emplaza al regreso del tercer parón internacional, momento para el que sí piensa que lo verá listo para entrar en una convocatoria: "Para el regreso del parón va a estar en condiciones para ser citado".

Centrándose en el Mallorca, el técnico del Betis ha recuperado esta semana a Sofyan Amrabat y Giovani Lo Celso. El marroquí no termina de estar al 100% para jugar más de un encuentro a la semana y el rosarino ya está recuperado del golpe que sufrió ante el Atlético de Madrid. Los dos estarán en el once en la medular junto a Pablo Fornals con el argentino por delante de los otros dos citados.

También confirma Pellegrini las buenas sensaciones de Diego Llorente, ya listo para noventa minutos aunque quizás sea pronto para verlo en Liga y lo reserve para un duelo también muy importante como es el que tendrán los béticos contra el Olympique Lyonnais el próximo jueves: "Diego ya viene recuperándose bastante tiempo, hay que llevarlo con cuidado, jugó 75 minutos y está en condiciones de jugar 90 minutos sin problemas viene entrenando un par de semanas ya".

🟢Isco Alarcón ya entrena de forma parcial con el #Betis en la previa del duelo ante el Mallorca.



El de Arroyo de la Miel irá aumentando su presencia en las sesiones de forma progresiva.



Con el once de gala para recibir al Mallorca

Cuenta con casi todos los jugadores a su disposición Manuel Pellegrini, que no ha tenido prácticamente que hacer descartes este fin de semana. Con Isco aún recuperándose y Junior Firpo lesionado, Chimy Ávila ha sido el que se ha quedado fuera de la citación tras no poder entrenar el sábado por un problema estomacal.

En la portería estará Pau López, con Héctor Bellerín y Ricardo Rodríguez en los carriles de la defensa y con Bartra y Natan en el eje. Valentín jugó en la Copa del Rey en la abultada victoria en Palma del Río y actuará con Llorente ante el Lyon también en La Cartuja.

Por delante, Pellegrini ya ha dejado claro que Amrabat está listo, por lo que seguramente sea Fornals quien lo acompañe en el doble pivote y actúe Giovani Lo Celso por delante en un buen partido para volver a ser el protagonista del equipo.

Otro que tiene mucha calidad y que necesita crecer con el paso de los encuentros es Antony, que estará en su costado derecho. El Betis echa de menos que sea más regularidad y que tenga más participación en el registro de goles y asistencias.

En la izquierda estará Abde, que aprovecha cada oportunidad y demuestra esas palabras que pronunció de que esperaba que fuera un gran año. En la punta de lanza estará Cucho, quien quizá necesite un competidor real en invierno.

Recibe el Real Betis Balompié al Mallorca tras avisar Pellegrini de la importancia del choque no sólo por los puntos perdidos, si no por recuperar La Cartuja tras una derrota y seguir enganchado a los puestos europeos.