Ya se conoce el horario del Betis - Barcelona

El Betis-Barcelona, de la decimoquinta jornada de LaLiga EA Sports, se disputará el sábado 6 de diciembre a partir de las 18.30 horas, mientras que el Valencia-Sevilla se ha fijado para el día siguiente, domingo 7, a las 16.15 horas.

- Fechas y horarios de los partidos de la decimoquinta jornada anunciados en la tarde de este lunes por LaLiga:

Oviedo-Mallorca (viernes 5 de diciembre. 21.00 horas).

Villarreal-Getafe (sábado 6 de diciembre. 14.00 horas).

Alavés-Real Sociedad (sábado 6 de diciembre. 16.15 horas).

Betis-Barcelona (sábado 6 de diciembre. 18.30 horas).

Athletic Club-Atlético de Madrid (sábado 6 de diciembre. 21.00 horas).

Elche-Girona (domingo 7 de diciembre. 14.00 horas).

Valencia-Sevilla (domingo 7 de diciembre. 16.15 horas).

Espanyol-Rayo Vallecano (domingo 7 de diciembre. 18.30 horas).

Real Madrid-Celta (domingo 7 de diciembre. 21.00 horas).

Osasuna-Levante (lunes 8 de diciembre. 21.00 horas).