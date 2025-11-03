Ya se conoce el horario del Betis - Barcelona
El Betis-Barcelona, de la decimoquinta jornada de LaLiga EA Sports, se disputará el sábado 6 de diciembre a partir de las 18.30 horas, mientras que el Valencia-Sevilla se ha fijado para el día siguiente, domingo 7, a las 16.15 horas.
- Fechas y horarios de los partidos de la decimoquinta jornada anunciados en la tarde de este lunes por LaLiga:
Oviedo-Mallorca (viernes 5 de diciembre. 21.00 horas).
Villarreal-Getafe (sábado 6 de diciembre. 14.00 horas).
Alavés-Real Sociedad (sábado 6 de diciembre. 16.15 horas).
Betis-Barcelona (sábado 6 de diciembre. 18.30 horas).
Athletic Club-Atlético de Madrid (sábado 6 de diciembre. 21.00 horas).
Elche-Girona (domingo 7 de diciembre. 14.00 horas).
Valencia-Sevilla (domingo 7 de diciembre. 16.15 horas).
Espanyol-Rayo Vallecano (domingo 7 de diciembre. 18.30 horas).
Real Madrid-Celta (domingo 7 de diciembre. 21.00 horas).
Osasuna-Levante (lunes 8 de diciembre. 21.00 horas).
