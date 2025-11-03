Este es el calendario del Betis para esta semana

El Real Betis Balompié venció este pasado domingo al Real Club Deportivo Mallorca por 3-0 en el estadio de La Cartuja gracias a un doblete de Antony y una asistencia suya a Abde en la primera mitad. Con dicho resultado, los verdiblancos se sitúan quintos en la clasificación tras once jornadas disputadas en LaLiga EA Sports.

Esta semana, el equipo que dirige Manuel Pellegrini tendrá dos partidos, enfrentándose primero el jueves al Olympique Lyonnais en el cuarto encuentro de UEFA Europa League y al Valencia en Mestalla el próximo domingo, tras el que se dará paso al tercer parón de selecciones de la temporada, último de 2025.

Un calendario muy cargado en estos días en los que el Betis buscará una nueva victoria en el viejo continente para acercarse a los ocho puestos altos de la liguilla, con los que evitaría jugar una eliminatoria extra en la temporada, algo que tampoco es que preocupe al técnico del Betis en demasía como reconoció en Genk.

Betis-Lyon y Valencia-Betis

El cuarto partido de la liguilla de la UEFA Europa League en la que el Real Betis Balompié milita en decimosexta posición con cinco puntos tras tres partidos lo enfrentará al Olympique Lyonnais, tercero y siendo uno de los tres conjuntos que ha vencido en todos sus duelos al imponerse a Utrecht, Salzburgo y Basilea.

El encuentro se disputará el próximo jueves en el estadio de La Cartuja siendo retransmitido por Movistar+.

Tras el choque con los franceses, el conjunto de Manuel Pellegrini tendrá que viajar a Valencia para medirse al conjunto ché en Mestalla el domingo a las 18:30 horas. Quintos en la clasificación, los verdiblancos buscarán prolongar su estancia en puestos europeos y seguir acercándose a las posiciones de Champions League por las que lucha contra Atlético de Madrid y Villarreal.