Pellegrini, sobre su renovación: "No hay novedad, veremos en los próximos días si tenemos otra reunión o lo dejamos para más adelante"

El Real Betis Balompié venció este domingo en La Cartuja al Mallorca con autoridad en una noche perfecta que encarriló Antony a los diez minutos y que el mismo brasileño agrandó con otro golazo y cerró con un balón a Abde para que el 3-0 mandara al descanso. En la segunda mitad, los verdiblancos se dedicaron a contemporizar con el marcador y pudieron hacer todavía más sangre a los bermellones.

Al término del encuentro habló Manuel Pellegrini sobre el partido, sobre su renovación y ofreciendo algo de luz sobre la lesión de Pau López, por la que teme, y por el estado de Ricardo Rodróguez y de Antony.

Triunfo de equipo grande

"Fue un partido quizás extraño en cómo se forjó el marcador, porque el 3-0 en el primer tiempo quizás no representaba exactamente la diferencia que había en el campo, pero también erramos varios goles más, tanto en el primer como en el segundo tiempo, así que creo que el 3-0 es lo menos que refleja la diferencia entre los dos equipos. Creo que defensivamente prácticamente no tuvieron llegadas a la portería nuestra, así que me parece un partido muy completo por portería en blanca, por los 3 puntos, por los 3 goles y por la cantidad de goles que erramos".

Un Betis fiable y con calidad

"No me gusta comparar el Betis de un año con otro, porque son jugadores distintos, hemos tenido mucho logro en estos 5 años, estamos empezando esta temporada, vamos a ver cómo la termina, hasta dónde llegamos, así que no creo que sea una comparación justa, pero en los 5 años que llevo aquí, en la sexta temporada, creemos que en todos los años hemos tenido un plantel capaz, por lo menos, de clasificar siempre a Europa".

"Antony ya ha demostrado lo que es capaz de darnos"

"Antony hace poco hizo un partido así, hizo los dos goles contra Villarreal. Yo le he dicho muchas veces, es un jugador que estuvo mucho tiempo parado, casi 4 o 5 meses sin entrenar, de a poco tiene que ir recuperando su mejor forma, la calidad la tiene y siempre es un jugador desequilibrante y con muchas ganas siempre de aportar, a veces con más precisión, a veces con menos precisión, pero yo creo que es un jugador que ya ha demostrado lo que es capaz a nosotros de darnos".

"En el momento en que un jugador hace dos goles, si cada jugador se da dos goles en el partido, sería un rendimiento siempre muy aceptable. Yo creo que además Antony no solamente hizo los dos goles, erró un gol también solo que lo atajó bien el portero, trabajó mucho con un lateral como Mojica que se da muchísimo al ataque, así que dentro del buen funcionamiento colectivo del equipo siempre tienen que aparecer las individualidades que hoy día aparecen antes. Califico más el funcionamiento individual, como dije, ganar los tres puntos, hacer tres goles y que no nos hagan goles. Dentro de eso aparecen las individualidades, tanto ofensivas como muchas veces defensivas, que no siempre se destacan en el nivel que se destacan los que hacen los goles, pero me alegro mucho por Antony porque de a poco va recuperando su mejor versión".

Antony dos Santos celebra uno de sus dos goles en el Real Betis Balompié - RCD Mallorca en La Cartuja. / José Manuel Vidal / EFE

Lesión de Pau López "Pau tuvo en el calentamiento también una molestia muscular que le impidió jugar. Vamos a verlo mañana con el doctor de qué grado es".

Pellegrini, efusivo en la celebración de los goles

"La celebración de los goles, bueno, es lo que nosotros esperábamos, hemos venido de perder un punto en casa, hemos fallado a nuestros hinchas aquí, aunque fuera el Atlético de Madrid, un partido bastante extraño como sucedió, teníamos que sumar estos tres puntos para mantenernos en posición europea".

Renovación

"En cuanto a la renovación del contrato, todavía no hay ninguna novedad, ya veremos en los próximos días qué sucede, si tendremos alguna otra reunión, lo dejamos para más adelante, así que no podría darle una respuesta en ese momento de la situación".

Pellegrini, satisfecho con Cucho

"El fútbol tiene distintas circunstancias que después uno hace las evaluaciones. Es cierto que erró muchos goles, pero es cierto que también trabajó mucho para crearse esas ocasiones. Hay días que con pocos hacen goles y otros días que los goleadores están negados con la portería. Hoy día, desgraciadamente para él, con el buen trabajo que hizo, no pudo marcar, pero independiente de marcar o no, yo creo que él también quedó satisfecho con su posicionamiento y con su rendimiento".

Estado físico de Antony y Ricardo

"Antony sintió antes del partido una pequeña molestia que después no fuera a mayores, así que solamente es precaución. Ricardo tuvo una contractura en el aductor, era muy arriesgado hacerlo jugar el segundo tiempo, así que tuvo que salir y entró Valentín Gómez, que también lo hace muy bien de lateral", concluyó el entrenador del Betis.