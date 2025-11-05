La conexión que ilusiona al Betis: Abde y Antony, dinamita por las bandas

Abde Ezzalzouli afronta el duelo de Europa League ante el Olympique de Lyon en plena sintonía con Antony, repartiéndose entre ambos los últimos goles y asistencias del conjunto verdiblanco. Una pareja de extremos que ilusiona al beticismo. En el Real Betis Balompié, el marroquí vive su mejor momento desde que llegó, arropado por un Manuel Pellegrini con el que comparte bromas, confianza y una relación que se nota dentro y fuera del campo.

En la previa del encuentro, el atacante de Beni Melal se vio sorprendido al conocer que es uno de los máximos goleadores del Betis en Europa, con siete tantos, igualado con Giovani Lo Celso y a dos de Cédric Bakambu: "Es bueno saberlo, me voy a plantear ser el máximo goleador del Betis en Europa".

El motivo de Abde para quedarse en el Betis

También habló el extremo verdiblanco sobre qué le llevo este verano a quedarse en la entidad de las trece barras declinando cualquier propuesta de salir traspasado. El motivo, muy simple, Pellegrini: "Bueno, porque el míster me dijo que me quedara y yo me quedé, ya está", reconoce el internacional por Marruecos, que confiesa qué es lo que más le gusta del Betis: Jugar en el Villamarín y ahora en La cartuja me tiene enamorado".

Entiende el enfado de Jagoba

En el pasado partido liguero del Betis, Ez Abde hizo una filigrana con 3-0 en el marcador que le molestó a Jagoba Arrasate, entrenador del Mallorca y exentrenador suyo en Osasuna. El técnico bermellón le recriminó al marroquí dicho comportamiento, y el bético así se expresaba: "Pensando en frío entiendo que se cabreara, me llevo bien con Jagoba y no hay que darle más vueltas".

Ez Abde está en su prime.



Y nos encanta. #LALIGAHighlights pic.twitter.com/FAhUvosdy0 — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) November 4, 2025

La relación entre Abde y Antony

Fue también ante el Mallorca el encuentro en el que Abde volvió a anotar con el conjunto verdiblanco. Cerró el choque haciendo el tercero a pase de Antony, con quien cada día se entiende más y mejor dentro del terreno de juego: "Es muy bueno, nos da un montón de verticalidad, al igual, si la defensa no está atenta por su lado quedo yo libre y si no, al revés. Podemos llegar por ambas bandas y tenemos mucha más llegada en el plano ofensivo". Todo hace indicar que ambos formarán de inicio contra el Lyon.

Las palabras de Abde sobre Rodrigo Riquelme "Lo veo muy bien en todos los entrenos, con mucha calidad y para el que hay que tener calma como conmigo en principio. Ni era tan malo cuando llegué ni tan bueno ahora".

Álex Mérida

Complicidad entre Pellegrini y Abde

Manuel Pellegrini bromeó sobre su relación con Abde Ezzalzouli en la rueda de prensa previa al duelo europeo ante el Lyon: "Antes de conocer a Abde no tenía ninguna cana", dijo entre risas el técnico santiaguino, que no escatimó elogios hacia el extremo marroquí. "Abde es un jugador que viene progresando muchísimo en su carrera. Hace dos años que lo trajimos y nos hubiera gustado tenerlo antes aquí. Se produjo la posibilidad y fue un gran acierto del club. Hablo con él todos los días, va progresando y tiene que ser más importante", añadió.

Por su parte, Abde, en un tono algo más serio, correspondió a las palabras de su entrenador con gratitud y admiración: "Manuel es un entrenador con mucha experiencia, me ha ayudado un montón en estos dos años en el Betis y le voy a estar agradecido de por vida", aseguró el futbolista de Beni Melal, reflejando la complicidad que ambos comparten dentro del vestuario verdiblanco y que también escenificaron en el entrenamiento previo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.