Betis-Lyon: alineación probable y horario

El Real Betis Balompié recibirá al Olympique de Lyon en la jornada 4 de la UEFA Europa League en el estadio de La Cartuja, donde quiere buscar su primera victoria como local esta temporada en el viejo continente.

Llegan los de Manuel Pellegrini en la competición tras empatar en el estreno contra el Nottingham Forest, ganar en Bulgaria al Ludogorets e igualar en Bélgica ante el KRC Genk. Cinco puntos en tres encuentros que necesitan ahora de un triunfo para escalar posiciones en la liguilla.

Tercero con 9 puntos, el Lyon dirigido por Paulo Fonseca llega empatado con Braga y Midtjylland en la cima de la clasificación con cinco tantos a favor y ninguno en contra tras vencer a Utrecht, Salzburg y Basilea. Eso sí, se enfrenta al PSG en casa el próximo domingo en la Ligue 1 y los buenos resultados en Europa le pueden permitir al técnico portugués poner más el foco en el duelo con los parisinos.

Valles bajo palos y un posible descanso a Fornals

La noticia negativa en el Real Betis Balompié el pasado martes fue el parte médico que ofreció la entidad verdiblanca sobre Pau López. El gerundense sufrió unas molestias en su pierna derecha durante el calentamiento del partido frente a RCD Mallorca y tras las valoraciones y pruebas realizadas por los servicios médicos del club, se confirma que tiene una rotura del tendón del músculo plantar delgado de su pierna derecha, lo que le llevará a realizar un tratamiento conservador. Su vuelta al grupo dependerá de su evolución, pero el tiempo estimado ronda el mes, perdiéndose fijo los duelos contra Lyon, Valencia, Girona, Utrecht y seguramente el primer derbi.

Ello llevará a Manuel Pellegrini a contar con Álvaro Valles bajo palos en este tramo, pudiendo compartir algún partido con Adrián San Miguel, que hasta la fecha sólo jugó el choque copero contra el Atlético Palma del Río.

Además del de La Rinconada bajo palos, otras rotaciones que puede haber en la defensa son la entrada de Diego Llorente o la vuelta de Valentín Gómez al eje de la zaga junto al madrileño. En la derecha podría descansar Bellerín para dejar su sitio a Aitor Ruibal y en el costado zurdo será Ricardo Rodríguez, sin molestias, quien actúe ante la ausencia por lesión de Junior Firpo.

En la medular uno de los fijos será Marc Roca, y una de las dudas puede estar entre Sergi Altimira y Sofyan Amrabat. Dependerá, en parte, del grado de importancia que le otorgue el chileno al partido y del estado físico del de Huizen. También podría formar de inicio Nelson Deossa, que desde que se ha recuperado de la lesión ha comenzado a contar para Pellegrini, dándole 63 minutos en Genk y un cuarto de hora frente a Atlético y Mallorca.

El que sí parece que tendrá un merecido descanso es Pablo Fornals, que únicamente no se vistió de corto frente a los cordobeses en la Copa del Rey. 14 de 15 encuentros ha disputado hasta la fecha.

Sin el castellonense, la mediapunta será para Giovani Lo Celso, a quien parece que el técnico verdiblanco lo tiene como uno de los pilares del Betis en Europa.

En los costados estarán Antony y Abde, que hablará luego con Pellegrini en la previa, y otro que volverá por sus fueros frente al Lyon es Cédric Bakambu, que no anotó en Palma del Río y querrá resarcirse y seguir sumando goles a su casillero.

Horario del partido entre el Real Betis Balompié y el Olympique de Lyon

El conjunto de Manuel Pellegrini recibirá en la jornada 4 de la liguilla de Europa League al Olympique de Lyon de Paulo Fonseca este jueves 6 de noviembre a partir de las 21:00 horas en el Estadio de La Cartuja.

Dónde ver el Real Betis Balompié - Olympique de Lyon

El encuentro entre el Real Betis Balompié y el Olympique de Lyon, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liguilla de Europa League será retransmitido por Movistar Plus+ (dial 7), Movistar Liga de Campeones (dial 60 en Movistar / 115 en Orange), y Movistar Liga de Campeones 3 (dial 62 en Movistar / 118 en Orange) en los establecimientos. Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.