La obra del Benito Villamarín se retrasa y el Betis activa "el plan B": nuevos plazos y más tiempo en La Cartuja

Ninguna constructora cumple de momento con los requisitos que exige el Real Betis para la construcción del futuro Benito Villamarín. El inicio de la transformación del estadio se demora después de que el club verdiblanco haya optado por tomar una vía alternativa, activar lo que denominan fuentes de la entidad consultadas por este periódico como "el plan B". Según confirman a este periódico, la fase de concurso abierta para elegir la empresa que levante la nueva grada de Preferencia y el edificio anexo ha concluido porque la propuesta de los dos finalistas, que se unieron en forma de UTE, no cumple con los requerimientos económicos y técnicos que piden los directivos béticos y ha sido rechazada. Este cambio de rumbo eleva el porcentaje de probabilidad de que continúe en el estadio de La Cartuja en la temporada 2027-2028.

Dentro de ese plan 'B', por un lado el Betis ya ha contactado directamente con dos o tres constructoras para iniciar lo que denominan "negociación colaborativa", es decir, una conversación directa con ellas en la que se intercambiarán opiniones sobre cómo debe ejecutarse el proyecto y así poder elegir la opción más convincente. Y por otro, mientras el Betis negocia la construcción del nuevo Villamarín y se adjudica, ha optado por separar los trabajos y encargarlos a dos empresas diferentes para poder ir empezando y acortar el proceso.

Así, las obras para levantar la nueva grada arrancarán cuando se finalice una fase intermedia que las fuentes del club verdiblanco definen como fase de excavación y contención. Al igual que se hizo en Gol Sur, el Betis contactará con una empresa especializada en la excavación (el paso posterior a la demolición como tal), para que empezar durante el primer trimestre de 2026.

Antes, durante este mes de noviembre, finalizará la demolición de la grada de Preferencia, que comenzó el 9 de septiembre a cargo de la constructora Erri Berri, después de unas semanas de trabajos previos. Esta empresa navarra es experta en estas demoliciones, y de hecho ya derribó el antiguo Gol Sur del estadio antes de levantar el actual, por lo que tenía experiencia trabajando para el Betis. Erri Berri acabará por completo con la grada de Preferencia, finalizando cuando se empaqueten los últimos residuos y se deje la zona limpia para comenzar la segunda fase, de la excavación, que cree el Betis que no se dilatará mucho en el tiempo.

Recreación del nuevo Benito Villamarín, el renovado estadio del Real Betis para la temporada 2027/2028 / Real Betis

Nueva negociación con un grupo de empresas

De las ofertas recibidas hasta el momento en la fase de concurso, ninguna ha resultado satisfactoria para el club. En julio, la institución llegó a convocar hasta a nueve empresas constructoras seleccionadas por el club para explicarles el proyecto en la fase inicial. Ahora se busca una alternativa que no dispare la cantidad económica por encima de lo que el Betis cree que es necesario y permita al club compensar el impacto de la obra con los beneficios que se generen con el nuevo estadio. Según el Estudio de Ordenación, como informó El Correo de Andalucía, el Real Betis doblará sus ingresos con el futuro Benito Villamarín, superando los 60 millones de euros al año.

Las fuentes consultadas lo ven como una continuidad del proceso, como una opción que se contemplaba, que estaba encima de la mesa y finalmente se ha terminado ejecutando. Reconocen que se podía haber adjudicado antes la construcción del nuevo estadio y esto puede dilatar el trámite lo suficiente como para entrar en conflicto con la temporada que arrancará en agosto de 2027.

Los trabajos de construcción, por tanto, no tienen fecha de inicio. Será la empresa adjudicataria la que defina el cronograma de la obra y marque los tiempos. En la fase actual de negociación se hablará sobre los plazos y sobre el material de obra necesario y el precio del mismo.

Obras de demolición de la grada de Preferencia del Benito Villamarín / Álex Mérida

Previsión de seguir en la Cartuja en 2028

En el club ya se baraja como un escenario cada vez más probable que el Betis juegue como local en el estadio de la Cartuja en la temporada 2027-2028, que es cuando estaba previsto el regreso al Villamarín. "Es verdad que nos pusimos un objetivo ambicioso de dos años, pero hasta que no tengamos cerrada completamente la obra con la constructora no podemos determinar si tendremos que estar más tiempo en La Cartuja", ha asegurado recientemente el presidente Ángel Haro.

"Es verdad que ya tenemos un retraso en todo el trámite del proceso administrativo", reconocía Federico Martínez Feria, Director General del club. "Es posible recuperar esos retrasos, y va a depender de la constructora y del plan de obras que nos presente. Los plazos que estamos manejando en la planificación inicial son los de tener dos temporadas en La Cartuja. Dependerá mucho de la empresa constructora y de cómo vamos a ejecutar los trabajos, pero no queremos ahora mismo trabajar con otro panorama que no sea ese", añadía.

El Estudio de Ordenación se aprobó de manera definitiva en el pleno de septiembre, ya unos meses más tarde de lo previsto. Ahora se une este cambio de planes para la adjudicación de las obras. Todo esto está suponiendo una demora en los plazos que está impidiendo que la transformación del Benito Villamarín comience en los tiempos deseados, ya que el proyecto contemplaba que comenzara en julio de 2025 y finalizara en julio de 2027.

En líneas generales, la obra del Benito Villamarín consistirá en construir desde cero la grada de Preferencia y crear a su lado una plaza y un edificio anexo en el que se podrá hacer uso de un hotel de 150 habitaciones, una clínica deportiva, un gimnasio-Spa & Wellness, y una parte comercial destinada a moda deportiva, retail complementario, ocio y restauración. También se proporcionará un parking subterráneo al servicio de los ciudadanos.