Pellegrini, sobre su renovación: "Nadie puede adivinar el futuro, termino en junio y veremos el momento adecuado"

El Real Betis Balompié se ejercitó este miércoles por última vez con Sofyan Amrabat reincorporado al grupo y con las ausencias por lesión de Junior Firpo, Isco Alarcón y la reciente de Pau López.

Al término de la sesión hablaron Manuel Pellegrini y Ez Abde en la previa del duelo de Europa League contra el Olympique de Lyon.

Vuelta a la Europa League

"Entramos en la Europa League, muy importante para nosotros, hemos logrado cinco puntos con dos jugando de visita y ahora tendremos dos como locales que son muy importantes para clasificar y si podemos entre los ocho primeros. Enfrentamos a un muy buen equipo que ha ganado los tres en Europa y en Francia está bien y tenemos que hacer un buen partido si queremos ganar".

Un partido para demostrar autoridad en Europa

"Creo que acá pueden ganar o perder y no van a ser candidatos al título, lo importante es buscar el objetivo, que es clasificar y si ganamos vamos a demostrar el poderío que podemos tener. Luego viene uno fácil y se pierde y no tiene nada que ver. Estos dos en casa son importantes para clasificar".

Abde, goleador del Betis en Europa

Uno de los máximos goleadores del Betis en Europa es Abde, que desconocía el dato: "Es bueno saberlo, me voy a plantear ser el máximo goleador del Betis en Europa".

También habló el marroquí sobre por qué se quedó en el Betis este verano: "Bueno, porque el míster me dijo que me quedara y yo me quedé, ya está. El Betis, jugar en el Villamarín y ahora en La cartuja me tiene enamorado".

Entiende el enfado de Jagoba

Le recriminó en el duelo contra el Mallorca el entrenador, Jagoba Arrasate, que hiciera una filigrana: "Pensandor en frío entiendo que se cabreara, me llevo bien con Jagoba y no hay que darle más vueltas".

Sofyan Amrabat y citación

"Bueno, vamos a ver ahora cuando termine la conferencia veremos con el cuerpo médico y físicos y veremos lo de Amrabat y dos o tres más. Está bien, pero vamos a ver si es factible tener que tenga carga domingo-jueves-domingo".

"Revisaremos ahora el plantel completo. Hay pequeños problemas y los no habilitados como Pau, que va a estar por lo menos un mes fuera. Es algo que hacemos todas las semanas para ver las recuperaciones, los lesionados no están, por suerte no tenemos muchos, pero hay cuatro o cinco a los que debemos llevar con cuidado y saber qué es lo mejor para el equipo".

Duda en la portería

"Lo de la portería, renemos a Pau un mes fuera y contamos con dos porteros profesionales y está Manu también que tiene mucha proyección y subirá bastante a entrenar. Maána jugará Álvaro en Europa League, que es quien venía jugando y luego veremos".

Pellegrini, oferta de Chile y futuro en el Betis

"Es un tema que no lo quiero tomar en este momento, estamos centrados en el Olympique de Lyon, nadie sabe lo que va a pasar, nadie puede adivinar el futuro, termino en junio y veremos el momento adecuado para decir el camino a seguir tanto del club como mío. Ya veremos lo antes posible para definir el futuro, no depende solamente de mí".

Habló Abde sobre su compañero de demarcación, Rodrigo Riquelme, al que ve "muy bien en todos los entrenos, con mucha calidad y para el que hay que tener calma como conmigo en principio. Ni era tan malo cuando llegué ni tan bueno ahora".

La relación entre Abde y Antony

"Es muy bueno, nos da un montón de verticalidad, al igual, si la defensa no está atenta por su lado quedo yo libre y si no, al revés. Podemos llegar por ambas bandas y tenemos mucha más llegada en el plano ofensivo".

Complicidad entre Pellegrini y Abde

"Antes de conocer a Abde no tenía ninguna cana", comentó Pellegrini entre risas. "Abde es un jugador que viene progresando muchísimo en su carrera, hace dos años que lo trajimos y nos hubiera gustado tenerlo antes aquí, se produjo la posibilidad y fue un gran acierto del club. Lo hablo con él todos los días, va progresando y tiene que ser más importante".

"Manuel es un entrenador que tiene mucha experiencia, me ha ayudado un montón en estos dos años en el Betis y le voy a estar agradecido de por vida", terminó el de Beni Melal sobre Manuel Pellegrini.