Pellegrini, con tres bajas seguras para medirse al Lyon

El Real Betis Balompié entrenó por última vez este miércoles en la Ciudad Deportiva Luis del Sol antes de enfrentarse al Olympique Lyonnais en el estadio de La Cartuja este jueves en el cuarto partido de la liguilla de la UEFA Europa League.

Llega el conjunto de Manuel Pellegrini en el viejo continente tras empatar a cero en Genk, confiriendo si cabe más importancia al duelo contra los lioneses, que desembarcan en Sevilla tras haber ganado sus tres partidos a Utrecht, Salzburg y Basilea metiendo cinco goles y sin encajar ninguno.

El Betis cuenta con tres ausencias confirmadas

Con las bajas seguras de Pau López, Junior Firpo e Isco Alarcón, el técnico santiaguino no tendrá que hacer ningún descarte para el choque contra los de Paulo Fonseca. El meta gerundense, lesionado para un mes aproximadamente, no iba a ser de la partida igualmente puesto que la Europa League la juega Álvaro Valles.

Rotará Pellegrini como acostumbra a hacerlo en los partidos europeos, con Diego Llorente, Valentín o Marc Roca como titulares y con la principal sorpresa de Abde Ezzalzouli en la izquierda por delante de Rodrigo Riquelme, cada vez con menos protagonismo. Podría situarlo el chileno al llegado del Atlético de Madrid en la mediapunta, pero Giovani Lo Celso se postula como uno de los fijos en esta competición.

Valles, Adrián y Germán entrenan con Toni Doblas / Álex Mérida

Germán entrena ante la baja de Pau López

Pau López sufrió unas molestias en su pierna derecha durante el calentamiento del partido frente a RCD Mallorca y tras las valoraciones y pruebas realizadas por los servicios médicos del club, se confirma que tiene una rotura del tendón del músculo plantar delgado de su pierna derecha, lo que le llevará a realizar un tratamiento conservador. Su vuelta al grupo dependerá de su evolución.

Ante su baja, Manuel Pellegrini ha subido al primer equipo del Betis a Germán García, meta del filial que ya se ejercitara la pasada temporada cuando había ausencias de alguno de los tres porteros. Todo hacer prever que irá citado.