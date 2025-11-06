Abde y Antony marcan las diferencias: así jugaron los futbolistas del Betis ante el Lyon

El Real Betis Balompié consiguió una victoria de mérito esta noche en La Cartuja ante el Olympique de Lyon gracias a dos goles de Ez Abde y Antony en la primera mitad, que encarrilaron el triunfo para una segunda parte plácida de los de Manuel Pellegrini ante los de Paulo Fonseca.

Noveno en la tabla de la Europa League con ocho puntos tras dos ganados y dos empatados y uno de los cinco equipos que sigue invicto junto a Midtjylland, Friburgo, Ferencvaros y Viktoria Plzen.

Las notas de los jugadores del Real Betis Balompié

(9) Manuel Pellegrini: el Betis tarda en renovarlo cada día que pasa. El entrenador que mejor ha entendido al club, con el que más ha crecido y lo sigue haciendo. Presenta la candidatura al título. Veremos si en Mestalla también a luchar por la Champions. Le han puesto a su disposición a una buena plantilla con alguna demarcación por pulir en invierno, pero le está sacando brillo y consigue que casi todos tengan su espacio en la alta carga de partidos para un primer equipo extenso y con pocas lesiones a esta fecha.

Titulares

(6) Álvaro Valles: tuvo alguna intervención de mérito a disparos lejanos del Lyon. Otra portería a cero y buenas sensaciones antes de Mestalla.

(7) Aitor Ruibal: estuvo serio y atento en la anticipación en el primer tiempo cuando el Lyon fue más ofensivo y se personó más en área rival.

(6) Diego Llorente: la madurez que da la veteranía le sirvió para no pasar apuros ante un rival que le exigió en diferentes momentos del partido y le obligó a no bajar las prestaciones. Con el tiempo irá recuperando su nivel.

(6) Natan de Souza: imperial en los despejes, casi todos bien direccionados a zonas sin atacantes del Lyon. Por arriba, demostrando su poderío físico.

(9) Valentín Gómez: ha venido al Betis para triunfar en Europa, y cada partido que pasa ofrece una versión más sólida. Hoy le tocó jugar de lateral y tampoco titubeó. El mejor de la defensa fuera de zona. Donde lo ponga Pellegrini rinde.

(6) Pablo Fornals: en el primer tiempo ayudó a acelerar las llegadas del Betis desde la base y trabajando junto a Marc Roca, y sin Lo Celso el rato que estuvo de '10' se le vio cómodo e incluso provocó un penalti no señalado.

(9) Marc Roca: gran balón a Antony en el 2-0 y casi fue lo de menos en un partido redondo del catalán, que fue quien mejor entendió todo lo que demandaba el choque en sus diferentes fases, siendo el primero en aclarar la jugada y jugar rápido con otro compañero, o retrasando su posición para hacer superioridad en la zaga. Si ya lo remata con esa asistencia al brasileño...

(9) Antony Santos: el bético sigue esperando meter un gol que no sea estéticamente bonito. Vaselina nada más caer al verde el balón desde la frontal y 2-0 en el marcador. Lo intentó en su banda, sacó de quicio a Abner, compatriota suyo y exjugador verdiblanco. Décimo encuentro de la temporada y ya suma seis goles y dos asistencias. Iluminado.

(7) Giovani Lo Celso: acelera jugadas, tiene siempre claro quién debe ser el que reciba el balón y acostumbra a darla y ser objeto de pase, algo que no todos hacen. No tuvo finura a la hora de generar superioridad en el plano más puramente individual pero entendió lo que demandaba el partido. Hasta sin balón tuvo arrojo para recuperar alguna pelota.

(9) Ez Abde: es difícil realzar que cada tarde o noche de fútbol ofrezca aún un nivel más maduro en su juego. Ante el Lyon con un gol para abrir el marcador tras una jugada previa que generó con un disparo que le sacó Greif con acierto. Qué decir de cómo se entiende con su amigo Antony...

(5) Cédric Bakambu: pelea las acciones, consigue darle continuidad a alguna, pero a la hora de la verdad pocas veces está en su sitio, y en la segunda mitad pudo tener una clara si hubiera visto la llegada de Lo Celso y el rechace de Greif.

Antony celebra su gol con Marc Roca en el Betis - Lyon en La Cartuja correspondiente a la jornada 4 de Europa League. / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Suplentes

(5) Sergi Altimira: sin riesgos. Con 2-0 y todo encarrilado no era momento de salirse del guion.

(5) Nelson Deossa: quiere intentarlo y se le ve con ganas, pero el contexto era otro y apenas pudo mostrarse.

(5) Chimy Ávila: provocó la amarilla de Afonso Moreira. Salió con el marcador a favor y con un Betis más contemplativo que en búsqueda del tercero.

(Sc) Pablo García: con el partido resuelto quiso acabar una acción que empezó en la banda, tenía mejores opciones pero quiere marcar con los grandes en Liga o en Europa después de hacerlo en Copa.

(Sc) Rodrigo Riquelme: entró en los minutos finales y sin trascendencia en el juego.