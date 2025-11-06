Máxima alerta en Sevilla por el Betis-Lyon: desplegado un operativo similar al del derbi

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha encabezado este miércoles la reunión de coordinación del dispositivo de seguridad diseñado para el encuentro europeo entre el Real Betis Balompié y el Olympique de Lyon, que se disputará este jueves 6 de noviembre a las 21:00 horas en el Benito Villamarín. El choque ha sido declarado de alto riesgo por las autoridades.

Toscano ha explicado que el operativo preparado “se aproxima al de un derbi”, tanto por el volumen de efectivos como por la coordinación entre administraciones. En la reunión participaron representantes de Policía Nacional, Guardia Civil, Dirección General de Tráfico (DGT), policías locales de Sevilla y Santiponce, Emergencias y miembros del propio club verdiblanco.

El Betis-Lyon, declarado de alto riesgo: más de 380 agentes de Policía Nacional desplegados

El dispositivo contempla cuatro fases de actuación y moviliza a 384 agentes de la Policía Nacional, que estarán desplegados desde este miércoles hasta después del encuentro. En el operativo intervendrán diez unidades distintas, entre ellas la UIP (antidisturbios), la Unidad de Caballería, las UPR y la Brigada Provincial de Información.

Como medidas preventivas, la Policía Nacional utilizará videocámaras móviles para el seguimiento del dispositivo durante las fases más sensibles, con el objetivo de prevenir incidentes y garantizar la convivencia ciudadana.

La DGT, por su parte, controlará los accesos al estadio desde las principales vías interurbanas y ofrecerá información en tiempo real a los conductores desde el Centro de Gestión de Tráfico del Suroeste, en coordinación con la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Toscano ha subrayado que “todas las partes implicadas trabajan de forma conjunta” para que la jornada se desarrolle con normalidad y el duelo de la UEFA Europa League entre Real Betis Balompié y Olympique de Lyon transcurra sin incidentes en la capital hispalense.