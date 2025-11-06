Previa Betis-Lyon: un test europeo de altos vuelos

La victoria por 3-0 ante el RCD Mallorca ya ha quedado atrás y el Real Betis Balompié está centrado en el duelo de esta noche también en La Cartuja ante un Olympique de Lyon que llega a la capital andaluza sin Corentin Tolisso, su capitán, y que se encuentra tercero en la Europa League con nueve puntos en tres partidos, cinco goles a favor y ninguno en contra.

Los de Paulo Fonseca son un hueso duro de roer al que los de Manuel Pellegrini plantarán cara con tres bajas, Isco, Junior y Pau, y la ausencia de última hora de Ricardo Rodríguez, que tuvo molestias contra los bermellones y ha preferido el santiaguino no comprometer su estado físico mirando también al choque del próximo domingo frente al Valencia.

Este último inconveniente del suizo se enmarca dentro de lo que ya dejó caer en la previa: "Hay pequeños problemas y los no habilitados como Pau, que va a estar por lo menos un mes fuera. Es algo que hacemos todas las semanas para ver las recuperaciones, los lesionados no están, por suerte no tenemos muchos, pero hay cuatro o cinco a los que debemos llevar con cuidado y saber qué es lo mejor para el equipo".

Ello no será excusa para 'El Ingeniero', que ha dejado claro que por ganar o perder no va a ser el Betis candidato al título: "Lo importante es buscar el objetivo, que es clasificar si podemos entre los ocho primeros, y si ganamos vamos a demostrar el poderío que podemos tener. Estos dos en casa son importantes para clasificar".

Un once con Valles bajo palos y sin Fornals, con posible descanso de inicio

Confirmado por Manuel Pellegrini, esta noche en La Cartuja ante el Lyon jugará Álvaro Valles, "luego iremos viendo", admitió el técnico verdiblanco, por lo que la baja de Pau la cubrirá el de La Rinconada.

Habrá novedades en la zaga, y puede que varias. Aitor Ruibal puede comenzar en la derecha o bien entrar Ángel Ortiz. Hasta la fecha, Bellerín sólo ha jugado en Liga. También será el momento de ver a Diego Llorente en un contexto exigente después de volver ante el Atlético Palma del Río. Irá de forma gradual ganando minutos, pero 'El Ingeniero' ya advirtió que estaba para jugar un partido entero. Junto al madrileño se postula Natan, y en la izquierda Valentín Gómez. Junior y Ricardo no están citados.

En la medular también puede haber caras nuevas. Una de las dudas es Sofyan Amrabat, que sí va convocado pero que como dijo Pellegrini tendría que ver si era conveniente o no forzarlo. Por él puede entrar Altimira o Pablo Fornals, pero el castellonense no se pierde un choque y puede ser un buen revulsivo para la segunda mitad. Con Amrabat o Altimira el que estará seguro es Marc Roca, con Giovani Lo Celso en la mediapunta. El santiaguino confía en el rosarino para el viejo continente.

Habló con Pellegrini en la previa Abde, algo que lo confirma en el once, ganándole la batalla en Europa a Rodrigo Riquelme. El de Beni Melal estará en la izquierda y Antony en la derecha, con Bakambu en la punta de lanza.

El soporífero empate a cero en tierras belgas ante el KRC Genk obliga al Betis a recuperar esos puntos ante el Olympique de Lyon en un partido de altos vuelos para medir el nivel competitivo de los verdiblancos en la UEFA Europa League.