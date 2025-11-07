Alineación probable del Betis ante el Valencia: Amrabat y el bloque de confianza de Pellegrini

El Real Betis Balompié visitará este domingo al Valencia en Mestalla en un duelo en el que los de Pellegrini buscan asentarse en el quinto puesto. Viajan a la capital del Turia para medirse a los de Carlos Corberán, metidos en la zona baja de la clasificación, 18º en estos momentos, y con sólo nueve puntos tras once jornadas disputadas. Para más inri, de sus últimos cinco enfrentamientos en el campeonato nacional han perdido cuatro y sólo rascaron un punto en Mendizorroza.

En una dinámica muy diferente llega el conjunto verdiblanco, que vuelve a lanzarse y suma dos victorias seguidas con sendas porterías a cero ante Mallorca, el pasado domingo, y Olympique de Lyon este jueves en La Cartuja. Cinco goles fabricados por Abde y Antony, la dupla en las bandas del Betis que atraviesa un momento espectacular como el propio Ingeniero reconoció tras el choque contra los lioneses: "Los dos están pasando momentos importantes. Los dejamos jugar algo más, andan los dos inspirados y con gol. Nos muestran fútbol y potencia, pero estoy contento con el espíritu de equipo".

Con la vuelta del campeonato liguero, Manuel Pellegrini hará modificaciones nuevamente, con la vuelta de varios titulares, aunque esta vez no ha rotado tanto en Europa League al tratarse de un duelo importante y no habrá tantos cambios como en fechas anteriores.

Este viernes ha vuelto el Betis al trabajo y lo ha hecho con una sesión de recuperación a puerta cerrada. Pau López, Junior Firpo e Isco Alarcón, son bajas confirmadas para Mestalla, mientras que otros como Ricardo Rodríguez o Amrabat, cuyo estado no era el más óptimo, descansaron entre semana y deben volver para la cita doméstica. "Hay cuatro o cinco a los que debemos llevar con cuidado y saber qué es lo mejor para el equipo", dijo Pellegrini sobre su plantilla.

Valles bajo palos y Bartra en el eje

Quedará el entrenamiento del sábado para saber si Manuel Pellegrini no puede contar con alguno de los esperados, pero a priori la portería la ocupará nuevamente Álvaro Valles, que ante el Lyon volvió a dejar a cero su marco, la cuarta vez consecutiva, algo que le da puntos para ser el meta titular mientras Pau López esté de baja por lesión.

Por delante del cancerbero de La Rinconada estará Héctor Bellerín, que de momento es un indiscutible en Liga y no ha jugado ni en Copa del Rey ni en Europa League, con Marc Bartra y Natan en el eje de la zaga y Ricardo Rodríguez en el lateral zurdo. Si el suizo no llega y las molestias persisten, Valentín Gómez ya ha demostrado que sabe hacerse a la demarcación y que es un seguro.

Amrabat, el sostén del Betis

A este sexto Betis del Ingeniero lo sujeta Sofyan Amrabat, y es el chileno el primero que sabe que no ha de correr riesgos con él fuera de la competición doméstica, puesto que tiene ligeras molestias y con Marruecos tampoco descansará en el parón internacional. "Está bien, pero vamos a ver si es factible que tenga carga domingo-jueves-domingo", explicó Pellegrini antes del Lyon, dando a entender que su no presencia iba encaminada a que estuviera lo mejor posible para Mestalla.

Con él estará Pablo Fornals, más cómodo con el juego de cara y partiendo desde la base para combinar con Lo Celso que en la mediapunta, aunque todo lo que sea jugar por dentro él lo agradece y se desenvuelve a las mil maravillas. El castellonense es un fijo para el chileno.

Ez Abde celebra su gol en el Real Betis Balompié - Olympique de Lyon de Europa League en La Cartuja. / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Tampoco hay mucha duda en las alas, con Antony y Abde a gran nivel, habiendo anotado los últimos cinco goles del Betis entre ellos dos en el 3-0 al Mallorca y en el 2-0 al Lyon.

El broche al once de los verdiblancos en Mestalla lo pone Cucho Hernández. También en Valencia, pero en Orriols, anotó su primer gol de la temporada. Veremos si la capital del Turia es buen coto de caza para el cafetero.

A la vuelta del parón debería estar listo para entrar en la convocatoria Isco Alarcón, quién sabe si partiendo desde el once o teniendo unos minutos en la segunda mitad ante el Girona. Sea como fuere, puede ser la última vez que el Real Betis Balompié cuente sin el de Arroyo de la Miel en el campo por motivos de lesión. Le hubiera gustado llegar a Valencia, donde debutó como profesional.