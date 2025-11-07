Real Betis
Fornals reacciona a la llamada de España: "Volver a la selección es una alegría inmensa"
"Después de cuatro años poder volver a la selección es una alegría inmensa"
El mediocentro del Real Betis Balompié, Pablo Fornals, ha recibido esta mañana una llamada muy especial por parte de Luis de la Fuente. El castellonense entra en la convocatoria para los duelos ante Georgia y Turquía con España, regresando cuatro años después de su última comparecencia con el combinado nacional. Ambos encuentros servirán para la clasificación al Mundial 2026. Pablo García, también jugador verdiblanco, acudirá con la sub-21.
El centrocampista del Betis, una vez ha conocido que vestirá La Roja de nuevo, ha atendido a los medios del club expresando su gratitud: "Después de cuatro años poder volver a la selección es una alegría inmensa y agradecer sobre todo a los compañeros que también gracias a ellos tengo la oportunidad de estar aquí otra vez".
Un premio al trabajo en el Betis
"Sin ninguna duda, al final se nos valora o se nos juzga por lo que hacemos cada uno en nuestro club y obviamente sin nuestros compañeros no podríamos lograrlo".
En el entrenamiento, todos sus compañeros le expresaron su felicidad: "Así es, bueno, también tienen muchas ganas de pegarme en el pasillito, pero sí, al final cualquier cosa o cualquier logro individual, como que te llame tu selección con lo importante y lo emotivo que es para todos y cada uno de nosotros que podamos defender a nuestro país, pues todos lo sentimos como algo del equipo".
España volverá a La Cartuja
Luis de la Fuente ha ofrecido la convocatoria de la selección española de fútbol para los partidos de clasificación del Mundial que le medirá a Georgia, el sábado 15 en Tblisi, y a Turquía, el martes 18 en Sevilla, en el Estadio de La Cartuja, escenario en el que juega el Betis de local esta temporada.
A ello, Pablo Fornals ha mostrado sus ganas de tener minutos en esta llamada con la selección española: "Con muchísima ilusión de primero de hacerlo bien y de poder participar un poco".
En la lista el equipo que más jugadores presenta es el Fútbol Club Barcelona, con cuatro, seguido de Athletic, Arsenal y Atlético, con tres, hay dos de la Real Sociedad y del Leverkusen, y están representados con un futbolista Real Madrid, Chelsea, Tottenham, PSG, Betis, Crystal Palace, Oporto y Celta. Además, la presentación de la nueva camiseta con la que jugarán el Mundial es el hilo argumental del vídeo de la presentación de esta lista.
Esta es la lista de Luis de la Fuente
Porteros: Unai Simón, David Raya y Álex Remiro.
Defensas: Aymeric Laporte, Dani Vivian, Alejandro Grimaldo, Marcos Llorente, Marc Cucurella, Pau Cubarsí, Dean Huijsen, Pedro Porro.
Mediocentros: Fabián Ruiz, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Aleix García, Pablo Barrios, Álex Baena, Pablo Fornals.
Delanteros: Mikel Oyarzabal, Yeremi Pino, Dani Olmo, Fermín, Lamine Yamal, Samu y Borja Iglesias.
