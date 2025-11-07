Horario y dónde ver el Valencia CF - Real Betis Balompié: un triunfo para soñar con la Champions

El Real Betis Balompié pondrá fin este domingo a un nuevo tramo liguero antes del tercer parón internacional de la temporada. Lo hará en Mestalla frente al Valencia Club de Fútbol en la jornada 12 de LaLiga EA Sports ante uno de los tres equipos que se encuentran en las posiciones de descenso, siendo una oportunidad para que los verdiblancos se hagan dueños de la quinta plaza y no pierdan puntos en la carrera por la Champions.

Llegará al encuentro el conjunto de Manuel Pellegrini después de un jueves redondo en La Cartuja en el que venció con autoridad al Olympique de Lyon en la liguilla de Europa League con dos goles de Abde y Antony en la primera mitad. En apenas cinco minutos, el duelo quedó sentenciado ante los de Paulo Fonseca, inoperantes en ataque contra un Betis serio, sólido y que pudo agrandar el marcador si le hubieran señalado a Fornals un claro penalti.

Todo ello lo enlazan los verdiblancos con la victoria en el mismo escenario del pasado domingo al Real Club Deportivo Mallorca por 3-0 con un doblete del de Osasco y un tanto del de Beni Melal, también convertidos los tres en la primera parte.

Los jugadores del Betis celebran el gol de Antony en el partido de Europa League ante el Olympique de Lyon en La Cartuja. / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Por su parte, el Valencia con cuatro de los últimos cinco partidos ligueros perdidos, sólo sumó en Mendizorroza con empate a cero, y sí pudo vencer al Maracena por 0-5 en la primera ronda de Copa del Rey y seguir en el torneo. Actualmente, ocupa el puesto 18 en la clasificación con nueve puntos en 11 jornadas.

Horario del partido entre el Valencia y el Betis

El Valencia Club de Fútbol de Carlos Corberán recibirá al Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini en la jornada 12 de LaLiga EA Sports este domingo 9 de noviembre a partir de las 18:30 horas en Mestalla.

Tras ocho partidos entre Liga, Copa y Europa League, los verdiblancos siguen invictos lejos de La Cartuja con siete de quince puntos logrados a domicilio en el campeonato liguero. Los choques entre ambos conjuntos en territorio ché registran tres triunfos béticos y dos valencianistas en las últimas cinco temporadas. El duelo más reciente lo ganó el Valencia por 4-2.

Dónde ver por televisión el Valencia FC - Real Betis Balompié

El encuentro entre el Valencia Club de Fútbol de Carlos Corberán y el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini, correspondiente a la jornada 12 de LaLiga EA Sports, será retransmitido por DAZN LaLiga (diales 55 y 58 en Movistar y 113 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos. Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.

Después del choque contra el Valencia habrá un nuevo parón internacional, el tercero de la temporada y el último de 2025. A la vuelta del mismo, los de Pellegrini recibirán al Girona en Liga, al Utrecht en Europa League y tendrán el primer derbi de la temporada el 30 de noviembre.