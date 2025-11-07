Manuel Pellegrini destaca a Abde y Antony: "Andan inspirados y con gol, los dejamos jugar más"

El Real Betis Balompié logró este jueves en la cuarta jornada de Europa League una meritoria victoria ante el Olympique de Lyon en La Cartuja gracias a dos goles de Abde y Antony en la primera mitad. Los de Manuel Pellegrini le cogieron el pulso al partido, fueron sólidos y seguros atrás en las llegadas de los de Paulo Fonseca en los compases iniciales y cuando subieron la intensidad llegaron los tantos que definieron el resultado.

El Ingeniero se mostró satisfecho por el triunfo frente a los lioneses en rueda de prensa con un conjunto verdiblanco que mira al top-8 de la clasificación europea para evitar un cruce extra: "Teníamos dos partidos muy importantes, el Lyon era muy difícil. Ahora llega el Utrecht y conseguiríamos una cantidad importante de puntos casi para asegurar la clasificación, porque hay muchos duelos luego en enero".

Aitor Ruibal iguala a Joaquín con 40 partidos en el Betis en Europa

Uno de los capitanes del Real Betis Balompié, Aitor Ruibal, igualó a Joaquín Sánchez como el futbolista verdiblanco con más partidos disputados en competición europea con la elástica de las trece barras. Es uno de los jugadores clave para Pellegrini: "Aitor es muy importante, es uno de los capitanes. Juega de Aitor, no necesita saber dónde va a actuar. Es completo e inteligente. Lo hace con ganas en cualquier puesto, y eso le permite jugar mucho".

Análisis del partido y nueva portería a cero

"Ellos tuvieron muy pocas llegadas a nuestra portería siendo un equipo muy sólido y al que no le habían hecho un gol en las primeras tres jornadas. Como equipo funcionamos muy bien, tuvimos muchas recuperaciones peligrosas en el primer tiempo. Luego con los dos tantos hicimos un segundo tiempo tranquilo dominando el juego y buscando el tercer gol".

Manuel Pellegrini da instrucciones a Antony durante el Betis-Lyon de Europa League en La Cartuja. / Julio Munoz / EFE

Abde y Antony, los mejores del Betis

En los rendimientos individuales, tanto Ez Abde como Antony están rayando a un alto nivel en estas últimas jornadas, y así lo reconoció Manuel Pellegrini: "Los dos están pasando momentos importantes. Los dejamos jugar algo más, andan los dos inspirados y con gol. Nos muestran fútbol y potencia, pero estoy contento con el espíritu de equipo".

Pellegrini da su opinión sobre el posible cambio en la norma del fuera de juego

"Es algo difícil de dar una opinión. Creo que la ley del fuera de juego, para mí, en este momento es correcta. Y con el VAR se tiene muchísima más facilidad para no equivocarse. Se va a empezar a ver si es el cuerpo completo, si no... Creo que es meterse en problemas".

Al igual que se mostró contrario a modificar el fuera de juego, Pellegrini sí que esbozó una idea para ver encuentros más vistosos: "Creo que hay otras reglas que se pueden modificar que mejorarían el fútbol, como que cuando el balón pasa el mediocampo no puede volver a su propio campo. Sería un fútbol más dinámico. Son expertos los que lo están mirando, pero no me parece que sea algo que vaya a variar el fútbol. Hay que hacerlo cada vez más entretenido, más dinámica, y para eso tenemos que estar más cerca de la portería contraria".

Pellegrini vuelve a expresarse sobre su renovación

"El futuro en el Betis ya lo aclararemos en su momento oportuno. Ya lo he dicho, no me quiero centrar en mi persona. La parte más importante es el club, así que lo más importante era que ganásemos hoy en día e ir a Valencia a sumar tres puntos. Ya veremos en el momento oportuno si eso se soluciona, pero en este momento es difícil tener una opinión en cuanto a eso. Lo he dicho siempre, que a mí me gustaría dirigir en mi carrera a la selección chilena e ir a un Mundial. Es una experiencia importante, tanto por ser mi país como por ser un Mundial, pero no estoy más cerca de Chile y lejos del Betis, ni al revés tampoco", concluyó Manuel Pellegrini sobre su renovación, de la que también habló en la previa del duelo contra el Lyon.