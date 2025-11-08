Manuel Pellegrini: "El Valencia tiene buen plantel, enfrentamos a un equipo que no pasa un buen momento"

El Real Betis Balompié disputará este domingo ante el Valencia en Mestalla un partido importante para irse al parón internacional asentado en la quinta plaza. Esta mañana entrenaron los de Manuel Pellegrini en la Ciudad Deportiva Luis del Sol con Isco Alarcón como uno más, con Sofyan Amrabat entre los disponibles y sin Ricardo Rodríguez, que se quedará sin viajar.

Repasó 'El Ingeniero' las bajas de la convocatoria:"Para el partido de mañana no estarán Pau López, Isco Alarcón y Junior Firpo, que seguramente va a estar bien a la vuelta del parón, y Ricardo que está bien pero no queremos forzarle".

Convocatoria de Pablo Fornals con España

"Para el seleccionador nacional es muy difícil elegir a los jugadores. Cuando no llaman a un jugador me parece una cosa y yo siempre pienso que el seleccionador nacional tiene su autoridad. El hecho de que haya llamado a Pablo define a la perfección el rendimiento tan alto que tiene en el Betis".

Ángel Ortiz

"Creo que hay un plantel que uno debe utilizar de la mejor forma posible. Ángel es un jugador que nos sigue aportando mucho. Más importante que cuántos partidos juegue, es que cuando juegue lo haga bien".

Aitor cumplió ante el Lyon 40 partidos en Europa League

"Me alegro mucho por Aitor, porque es canterano del club. Es un jugador muy útil tanto dentro como fuera del campo".

Pellegrini, contento en el Betis

"En el caso mío, estamos muy contentos aquí en el club, ya veremos el futuro hacia donde nos lleva".

Sin confianzas a Valencia

"Uno de los grandes errores que podríamos cometer es estar pensando en partidos que ahora no tocan. Hay que mirar al Valencia. El equipo viene jugando muy bien, pero para conseguir los tres puntos hay que repetirlo. Después viene el parón de selecciones, y después Girona y volver a la Europa League. Tenemos muchas cosas como para estar pensando antes en el derbi, que le dedicaremos todo el tiempo posible cuando toque".

"Engañoso sería creer que vamos a ganar porque vamos a enfrentarnos a un equipo que no está pasando un buen momento. Tiene muy buen plantel. La temporada pasada nos tocó ir a jugar unos días después de la DANA y se vivió un ambiente espectacular. Tenemos que hacer un partido muy completo si queremos puntuar".