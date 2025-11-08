Sofyan Amrabat, listo para Mestalla

El Real Betis Balompié viajará esta tarde a la capital del Turia para medirse al Valencia Club de Fútbol en la jornada 12 de LaLiga EA Sports. Lo hará tras vencer el pasado jueves al Olympique de Lyon en La Cartuja por 2-0 y con la idea de seguir la buena racha liguera para asentarse en el quinto puesto y mirar a los puestos de Champions League.

Tras el duelo con los lioneses, el conjunto de Manuel Pellegrini se ejercitó el viernes en una sesión de recuperación a puerta cerrada y este sábado lo hizo con la presencia de Sofyan Amrabat, que como adelantó 'El Ingeniero' tenían que ver si estaba para jugar en Europa League y en Liga, quedando descartado en la competición internacional.

Ricardo Rodríguez, baja

"Hay cuatro o cinco a los que debemos llevar con cuidado y saber qué es lo mejor para el equipo", dijo Manuel Pellegrini en la previa del duelo ante los de Paulo Fonseca, quedando en la citación descartado Ricardo Rodríguez, que se unió a las bajas de Junior Firpo, Pau López e Isco Alarcón.

Este sábado sí entrenó Sofyan Amrabat pero no lo hizo el suizo, algo que hace prever que no estará en la convocatoria al igual que frente al Lyon. Será el técnico del Betis quien aporte luz sobre el estado del jugador helvético.

Ello llevará a que el santiaguino no tenga que hacer descartes en la lista de los que viajen a Valencia.

Valentín Gómez entrará por Ricardo

Con la baja confirmada de Ricardo Rodríguez, Valentín Gómez será quien ocupe nuevamente el carril zurdo como lo hizo contra el Lyon. Demostró el argentino buenas condiciones como lateral cuajando un partido soberbio fuera de su demarcación habitual. Si no contara Pellegrini con el de San Miguel, sería Aitor Ruibal a banda cambiada quien actuaría en el puesto del suizo, toda vez que Junior sigue ausente.

A las 12:30 hablará Manuel Pellegrini, comunicando la lesión del suizo, el estado de Junior Firpo, Pau López y el de Isco Alarcón, con la vuelta prevista para Girona salvo que él la adelante.