Real Betis
Cucho Hernández, el mejor: así jugaron los futbolistas del Betis en Mestalla ante el Valencia
El delantero colombiano anotó el gol de los verdiblancos y realizó un partido muy completo
El Real Betis Balompié empató contra el Valencia en Mestalla en un duelo muy intenso en el que Cucho Hernández abrió el marcador tras un balón de Abde al espacio y Rioja igualó a la salida de un córner.
Las notas de los jugadores del Betis en Mestalla
(5) Manuel Pellegrini: sacó a los mejores, compitieron y se marcharon de Mestalla con tan sólo un punto al terminar muy en área concediendo muchos saques de esquina, llegando a la salida de uno de ellos el gol de Rioja. Fue un equipo valiente, que quiso ser protagonista y buscó constantemente el área rival. El resultado, un retroceso en la lucha por la Champions.
Titulares
(8) Álvaro Valles: se lució en Mestalla con varias paradas de mérito en la primera mitad cuando más intenso fue el Valencia. En el gol de Rioja no tuvo apenas visión.
(4) Héctor Bellerín: Danjuma lo sacó de quicio en la primera mitad corriendo a su espalda y encontrando ahí un carril por el que llegar el Valencia
(5) Marc Bartra: erró algunos balones en salida y se echó la mano a su pierna diestra en los minutos finales. No tuvo su mejor tarde.
(6) Natan de Souza: apercibido para el derbi tras una falta evitable. Rápido en la anticipación y haciendo imponer su condición física en los duelos.
(7) Valentín Gómez: el gran ímpetu en todas las acciones le hizo ir de más a menos hasta acabar en los minutos finales cometiendo una falta peligrosa y viendo la cartulina. A pesar de ello, demuestra que es capaz de hacerse a la posición.
(8) Sofyan Amrabat: imperial como de costumbre en los duelos terrestres, abarcando mucho campo y algo menos preciso en pases sencillos en la segunda mitad en un partido de mucha ida y vuelta en el que tuvo gran presencia en la recuperación. El pulmón del Betis
(6) Pablo Fornals: sin un Bartra especialmente activo en la salida, al estar al lado de Amrabat el Betis conecta mejor con Abde, Lo Celso y Antony, y es gracias a su claridad donde otros no son capaces de ser verticales.
(5) Antony Santos: le sacó la primera tarjeta a Gayà en el 23' y pidió constantemente el balón para encararlo. También pudo anotar en un contragolpe que le cedió Abde y se le fue alto. No paró de intentarlo.
(6) Giovani Lo Celso: ayudó a guardar el balón, a bajarle las pulsaciones y buscar el control del partido. Demostró arrojo, la pidió, la quiso y presionó en el 0-1 para forzar el error de Tárrega.
(6) Ez Abde: la tuvo en el minuto tres para abrir el marcador y falló en el remate. No se vino abajo, siguió buscando a Thierry Correia y su espalda y no paró de intentar desbordar. En la segunda parte asistió a Cucho.
(8) Cucho Hernández: en Valencia anotó en Orriols su primer gol esta temporada y en Mestalla ha vuelto a ver portería. Tuvo dos y una acabó dentro tras una buena definición a pase de Abde. Fuera del área de nuevo demostró cómo un delantero ha de interpretar el juego ofensivo de su equipo. Top.
Suplentes
(4) Rodrigo Riquelme: tuvo una y acabó en su mano siendo anulada la acción, que tampoco la terminó entre palos.
(5) Marc Roca: ayudó a Marc Roca a contener al Valencia, pero con balón no estuvo preciso.
(Sc) Chimy Ávila: entró en el descuento.
