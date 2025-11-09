Los béticos miran con optimismo al partido contra el Valencia

El Real Betis Balompié se desplazó el sábado hasta Valencia para enfrentarse este domingo al conjunto ché en Mestalla. Un duelo en el que el conjunto verdiblanco buscará afianzarse en el quinto puesto. Tras la victoria del Villarreal en Cornellà, los de Pellegrini están obligados a ganar si no quieren ver complicadas sus opciones de Champions League.

Ya registró afluencia de béticos la capital del Turia en la noche del sábado, pero ha sido esta mañana cuando más aficionados se han desplazado hasta la capital de la Comunidad Valenciana. Alrededor de 500 se esperan en las gradas de Mestalla para dar un aliento extra a la entidad de las trece barras en la jornada 12 de LaLiga EA Sports.

Se muestran con optimismo después de dos victorias consecutivas ante Mallorca y Lyon, en la que los de Pellegrini suman cinco goles a favor y cero en contra, todos, con Abde y Antony como actores principales.

Un Betis en crecimiento llega a Mestalla con ganas de asentarse en el quinto puesto

"El Betis viene en una línea ascendente", comenta Miguel Ángel Cisma en la previa del duelo de Mestalla, animándose otro de los presentes e incluso vaticinando un resultado amplio y muy positivo para los verdiblancos: "0-4".

Sobre la Europa League, en la que el Betis es uno de los cinco invictos tras cuatro partidos, también opinan los béticos que este año está dando un paso al frente.

"No sólo a nivel de juego, también a nivel de capitanía", habla este verdiblanco sobre Isco Alarcón, quien ya apura en este próximo parón internacional para reaparecer en el verde. Ante el Girona puede volver el de Arroyo de la Miel.

Entre cánticos siguieron estos aficionados de la entidad de las trece barras disfrutando de las horas previas del duelo entre Valencia Club de Fútbol y Real Betis Balompié esta tarde a partir de las 18:30 horas en Mestalla.