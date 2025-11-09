Pellegrini: "Creo que el Valencia merecía el empate, pero nos quedamos con amargura"

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, reconoció tras el empate ante el Valencia CF en Mestalla que el resultado fue justo, aunque admitió la “amargura” del vestuario por el gol de Luis Rioja en los últimos minutos (m.82), apenas ocho después del tanto de Cucho Hernández, que había puesto en ventaja a los verdiblancos.

“En términos generales estoy conforme con lo que hizo el equipo. No es un campo fácil ni mucho menos aunque el Valencia esté pasando un mal momento. Ojalá mantengamos esa personalidad y característica de juego de para seguir buscando querer ganar tanto en casa con nuestra afición como de visitante”, explicó.

El análisis del técnico

El técnico verdiblanco expresó que no le sorprendió el partido del Valencia. “Por distintos motivos no está consiguiendo los resultados, pero si uno revisa el once inicial son todos muy buenos jugadores. En casa siempre son partidos complicados y pudimos puntuar en su campo, pero nos quedamos con la amargura del empate casi al final del partido”, finalizó.