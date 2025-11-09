Un Betis lanzado llega a Mestalla para afianzarse en el quinto puesto

229 vidas y miles de damnificados marcaron el Valencia Club de Fútbol-Real Betis Balompié de la pasada temporada en Mestalla. Hace algo más de un año de la DANA que asoló a la comunidad valenciana y el conjunto verdiblanco fue el primero en pisar un escenario tan desgarrador como sobrecogedor fueron sus prolegómenos.

Ese Betis de Manuel Pellegrini perdió en un día recordado en la capital del Turia por 4-2 y ahora llega ante el conjunto ché lanzado tras dos victorias en Liga y Europa League ante Mallorca y Olympique de Lyon, con cinco goles a favor y cero en contra.

Un buen momento el que atraviesa la entidad verdiblanca que choca frontalmente con el que pasa el Valencia de Carlos Corberán, necesitado de recuperar la solidez defensiva que marcó al conjunto valencianista el curso anterior par abandonar los puestos de descenso. Desde la jornada 5 no vence y ha perdido con Oviedo y Villarreal los dos más recientes en Mestalla. Además, están inmersos en una sequía goleadora que ya ha superado los 300 minutos.

'El Ingeniero', que huye de cualquier atisbo de euforia por los resultados recientes, sólo tiene el foco centrado en vencer en Valencia: "El equipo viene jugando muy bien, pero para conseguir los tres puntos hay que repetirlo. Engañoso sería creer que vamos a ganar porque vamos a enfrentarnos a un equipo que no está pasando un buen momento. Tiene muy buen plantel. La temporada pasada nos tocó ir a jugar unos días después de la DANA y se vivió un ambiente espectacular. Tenemos que hacer un partido muy completo si queremos puntuar".

Amrabat, listo para Mestalla en una convocatoria sin laterales zurdos

"Ricardo que está bien pero no queremos forzarlo", admitió Pellegrini en la previa del encuentro, conociéndose minutos después que viajaría el Betis a Valencia sin laterales zurdos naturales. Será, por tanto, Valentín Gómez el que ocupe dicha demarcación como lo hizo contra los lioneses, siendo uno de los mejores de dicho partido.

No tendrá mucho misterio el once que presente en Mestalla el conjunto verdiblanco, con Valles bajo palos, Bellerín en la derecha, Bartra y Natan en el eje y el argentino de San Miguel en la izquierda.

El pulmón del Betis, Sofyan Amrabat, está listo para la batalla y formará de inicio en el doble pivote junto a Pablo Fornals, que está de enhorabuena tras su reciente citación con la selección española. Luis de la Fuente ha tardado en llamarlo tras un magnífico rendimiento en lo que va de campaña.

Por delante del de Huizen y del castellonense estará Giovani Lo Celso. Debe ser su día, probablemente uno de los últimos que actúe de inicio en la mediapunta. Isco Alarcón ya se relame con volver al verde y le hubiera gustado llegar a Mestalla, donde debutó como profesional en un Valencia-Logroñés el 11 de noviembre de 2010 con dos goles. Frente al Girona sí estará el de Arroyo de la Miel.

Sin Isco pero con Gio y también con los dos jugadores de ataque más en forma del conjunto verdiblanco: Antony y Abde, la doble 'A' que ha anotado los últimos cinco goles del Betis. En la punta estará Cucho, que ansía con volver a convertir y no lo hace desde Cornellà.

Manolo Ordaz Escobar, exjugador del Real Betis Balompié / El Correo

Más allá de lo deportivo, el encuentro estará marcado por la tristeza en el seno del Real Betis Balompié tras el fallecimiento de don Manuel Ordaz Rebollar, exjugador bético que coincidirá en el cielo con su querido Rogelio, a quien le enseñara esa 'tostá' tan célebre que consistía en ponerse de espaldas al contrario, echar el balón al espacio con la derecha y pisarla con la izquierda saliendo de frente cuando iba a por ella el contrario. 'El duende del Guadalquivir', un bético de corazón que nació en el Barrio León en 1939 que estará atento de lo que hagan sus compañeros de profesión en Mestalla.