Valles y Cucho sostienen a un Betis que perdonó en un exigente pulso en Mestalla (1-1)

El Real Betis Balompié salió valiente a Mestalla para medirse al Valencia, con su once de gala y mostrando personalidad en los compases iniciales. Nada más tomar asientos los 45.820 aficionados se detuvo todo para guardar un minuto de silencio en memoria de José Manuel Ochotorena, quien ganara el Trofeo Zamora en 1989 con la zamarra valencianista.

Entró en efervescencia el duelo desde el comienzo y ya a los tres minutos fue Abde Ezzalzouli quien la tuvo para hacer el 0-1. Fue Antony quien le regaló la clara oportunidad desaprovechada por el de Beni Melal desde el centro del área rematando mordido y perdiéndose por el lateral de Agirrezabala.

Valencia y Betis intercambian llegadas

De área en área saltó el Valencia tras encontrar André Almeida a Danjuma, que encaró a Álvaro Valles y obligó a que el de La Rinconada se echara encima de él para quitarle ángulo y mantener el 1-0 en el marcador.

Mucha intensidad en una media hora inicial con fútbol, llegadas y poco control de ambos en la medular. El propio Danjuma volvió a tenerla encontrando desde la frontal la yema de los dedos de Valles, salvando nuevamente al Betis.

Habían sido los de Pellegrini los primeros en querer meterle un zarpazo al partido, y en las botas de Antony tras un contragolpe de fábula conducido por Cucho no atinó el de Osasco entre los tres palos. El brasileño ya había logrado minutos antes que Gayà viera la primera amarilla.

La necesidad del Valencia por sumar de tres ante su gente y abandonar los puestos de descenso frente a un Betis firme en su planteamiento que tuvo dos claras para anotar y que empezaba a sufrir a la espalda de Bellerín ante los rápidos ataques del conjunto ché.

En el 36' la tendría Diego López para abrir la lata para el Valencia, pero una vez más estuvo soberbio Valles bajo palos, convirtiéndose en el mejor del Betis hasta el descanso.

No bajó la intensidad tras el paso por vestuarios en un encuentro sin modificaciones sobre el verde y con un guion del mismo con más control de balón de los verdiblancos pero con llegadas para los dos. Antony disparó perdiéndose por el lateral y replicaría el Valencia a la hora del choque con Natan bloqueando en el suelo un remate de Diego López.

Desde aquella aproximación valencianista en el 60' fueron los de Carlos Corberán los que ejercieron mayor dominio en el partido, llegando a botar hasta tres córners casi consecutivos.

Cucho abre el marcador y Rioja restablece el empate

Supo aguantar el conjunto de Manuel Pellegrini en un pequeño tramo de diez minutos de envites locales para reponerse de ellos de la mejor manera. Erró en un aparente despeje cómodo César Tárrega ante la presión de Lo Celso y recuperó Abde. Puso el marroquí inmediatamente el balón en carrera a Cucho y el cafetero definió engañando a Agirrezabala.

Tras el gol, hubo tensión entre Tárrega y Abde que García Verdura solucionó con sendas tarjetas.

Apenas pudo saborear el gol de Cucho el Betis, que encajaría en el 82' el empate del Valencia. Luis Rioja desde la frontal recogió un rechace a la salida de un saque de esquina y la colocó a la derecha de Valles, sin que éste pudiera ver la trayectoria ante la maraña de jugadores en el área.

Las revoluciones no bajaron en Mestalla en una lucha abierta por los tres puntos en la que ni Valencia ni Betis estaban por la labor de dar su brazo a torcer. Se jugó a la misma intensidad en el minuto 1 que en el 90 con ataques rápidos de campo a campo en el que ninguno se guardó nada.

Cucho Hernández dispondría de la mejor oportunidad en los instantes finales para adelantar de nuevo a los verdiblancos, pero Kepa aguantó al remate del colombiano y desbarató la opción.

El Valencia por el descenso y el Betis por la quinta plaza seguirán su camino tras el parón internacional después de un partido en la capital del Turia en el que todo quedó en el verde y hubo reparto de puntos.