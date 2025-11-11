Joaquín Sánchez se convierte en nuevo consejero del Betis

El consejo de administración del Real Betis Balompié, reunido durante la tarde de este martes, ha acordado el nombramiento por cooptación de Joaquín Sánchez como nuevo consejero, una elección que deberá ser ratificada por los accionistas de la sociedad en la próxima junta general. De este modo, el histórico capitán verdiblanco y también accionista de la entidad, pasa a formar parte del órgano gestor del club.

Desde su retirada en 2023, Joaquín Sánchez había manifestado su deseo de aportar su experiencia y conocimiento al Real Betis Balompié tras más de dos décadas en la élite del fútbol profesional. De hecho, en estas dos últimas temporadas ha desarrollado funciones tanto institucionales como deportivas.

Tras este periodo, el excapitán ha aceptado la responsabilidad de formar parte del consejo de administración, por lo que reforzará los trabajos que había desarrollado en estas temporadas, con una vinculación directa con el área deportiva.

Joaquín Sánchez es uno de los futbolistas más relevantes de la historia del Real Betis Balompié. Con la camiseta verdiblanca fue campeón de Copa en dos ocasiones, en 2005 y en 2022. Además, es el jugador que más veces ha vestido la camiseta verdiblanca por delante de otros mitos como José Ramón Esnaola, Julio Cardeñosa o Rafael Gordillo. En total, disputó 528 partidos con el primer equipo verdiblanco, repartidos en dos etapas: una primera entre 2000 y 2006, y una segunda entre 2015 y 2023.