Copa del Rey
El Betis se medirá al Torrent en la Copa del Rey
El Torrent accedió a esta segunda ronda copera tras eliminar en la primera al Juventud Torremolinos, al que derrotó por 3-1 en su estadio
El Torrent CF, equipo que milita en Segunda RFEF, vivirá una cita histórica al enfrentarse en la segunda ronda de la Copa del Rey al Real Betis Balompié, conjunto de Primera División, según determinó el sorteo celebrado este martes en la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El duelo, a partido único, se disputará la primera semana de diciembre y promete llenar de ambiente el estadio de San Gregorio.
Enfrentamiento histórico para el Torrent
El Torrent accedió a esta segunda ronda copera tras eliminar en la primera al Juventud Torremolinos, al que derrotó por 3-1 en su estadio. El cruce, como todos los de esta fase, se resolverá a partido único durante los primeros días de diciembre.
Otros emparejamientos destacados de la segunda ronda
Además, el Levante UD visitará en esta segunda ronda al Cieza, conjunto murciano de Tercera RFEF; el Elche CF viajará a tierras conquenses para medirse al Quintanar del Rey, de Segunda RFEF; y el Villarreal CF se enfrentará al Antoniano de Lebrija (Sevilla), también perteneciente a esta cuarta categoría.
Por su parte, el Valencia CF visitará al FC Cartagena, equipo que actualmente milita en Primera RFEF y al que ya eliminó en la pasada edición al vencer por 1-2 cuando los murcianos jugaban en Segunda División.
El CD Eldense, también de Primera RFEF, recibirá al UD Almería, que esta temporada compite en Segunda División.
