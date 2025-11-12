Pablo Fornals se rinde a Isco: "Ojalá poder ir los dos al Mundial"

Pablo Fornals, centrocampista del Real Betis Balompié, fue citado por Luis de la Fuente para la selección absoluta española el pasado viernes. El castellonense vuelve con España cuatro años después para los duelos ante Georgia y Turquía, ambos clasificatorios para el Mundial 2026.

Al conocer que iba convocado, el mediocentro verdiblanco fue felicitado por todos sus compañeros durante la última sesión semanal de los de Manuel Pellegrini y expresó su felicidad por volver a ir con La Roja: Después de cuatro años poder volver a la selección es una alegría inmensa y agradecer sobre todo a los compañeros que también gracias a ellos tengo la oportunidad de estar aquí otra vez".

Este miércoles, Pablo Fornals ha atendido a los medios de comunicación junto a Luis de la Fuente desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas en Madrid.

Manifestó el bético en primer lugar esa diferencia entre la España que dejó hace cuatro años y a la que llega ahora: "Han cambiado muchísimas cosas, la última vez que vine había otro seleccionador y mis compañeros, algunos de los que están hoy, no habían ni debutado. Estoy encantado y agradecido y contento conmigo mismo por estar aquí otra vez".

Gol ante Bélgica

"Es un gol que fue bonito y siempre poder disfrutar en una fase final con la selección pues imagínate. Empecé sin jugar y desde ese gol marcó mi devenir en esa fase final y jugué desde entonces todos de titular".

Una plaza para el Mundial a disputar con Isco Alarcón

Está lesionado el capitán del Real Betis Balompié, Isco Alarcón, que sano fue convocado por Luis de la Fuente. Preguntado Fornals por ello y por si de cara al Mundial 2026 podría ir citado él o el de Arroyo de la Miel, el castellonense ha sido claro: "Son palabras mayores. A Isco no tengo que presentar yo el gran jugador que es y qué ilusión más grande sería para todos en el Betis que no fuera Pablo o Isco y fueran los dos".

Mirada al pasado

"Como futbolista las circunstancias de tener nuestros hijos son las que son. Al mío le tocó nacer en un parón como este hace 4 años y está cabreado porque no entiende que su papá se vaya 10 días de casa. Los mensajes que recibo son un orgullo, imagínate lo contento que estoy y es de admirar que muchos compañeros -en un deporte colectivo en el que la llamada es individual- te feliciten como a mí tras Valencia. He recibido muchos mensajes de felicitación por estar aquí".

Lamine Yamal, baja con la selección

"Coincidí medio rato con él, obviamente que es una pérdida importante para nosotros por el jugadorazo que es y lo que representa, el fútbol no espera nadie y no podemos lamentar su pérdida, tenemos dos partidos que disputar y estamos centrados en eso", matizando que "sinceramente y sin que creas que te estoy toreando lo vi para darle la mano y despedirle, teníamos que entrenar. Él quiere estar aquí, nadie quiere irse por algo así pero se despidió de todos en el desayuno, es nuestro compañero, y se fue".

Luis de la Fuente, agrandado

"No, y creo que vosotros que sois medios de aquí, lo habéis visto más a menudo que yo, sabéis que no es su estilo. Luis es muy trabajador, con mucha pasión por lo que hace, lo demuestra en el día a día y es lo que refleja la selección en las 29 victorias que lleva y las fases finales que lleva".

Pablo Fornals en un entrenamiento con la selección española. / AFP7 vía Europa Press

España de cara al Mundial

"Qué te voy a decir, uno una vez que es futbolista sueña con estar aquí alguna vez, la velocidad a la que rueda el balón en los rondos es brutal. He aprendido mucho de ellos en tres días, es un grupo que lleva mucho junto, nos conocemos de etapa sub21, hay un gran núcleo de aquella quinta y los veo con la misma humildad y ambición que en mi caso cuando los dejé hace cuatro o a muchos más años atrás".

Mediocampo, zona más complicada para jugar en España por el alto nivel

"Esa pregunta también me la hago yo, por dónde me ve él. Estoy aquí para lo que me manden y lo que me pidan y hago donde estoy intentaré dar lo mejor de mí".

Paso por España en diferentes etapas

"Con Vicente del Bosque fue una llamada inesperada, me tocó venir a ayudar a los compañeros mientras otros disputaban finales. Con 19 años venir y entrenar con Cesc y Pedro, que eran jugadorazos fue un orgullo. Con Luis Enrique vine con el Villarreal y con el West Ham nada más firmar. He tenido la oportunidad de venir a la selección en todos los clubes que he estado, sin que sean equipos que luchan por ligas -sin desmerecerlos-. Por ello agradezco a los seleccionadores esa mirada como en Inglaterra al este de Londres en un equipo más allá de no ser tan mediático".