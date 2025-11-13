El calendario de los internacionales del Betis en este parón de noviembre

El Real Betis Balompié entra en el último parón internacional de 2025 tras el empate en Mestalla a uno contra el Valencia. Se adelantaron los verdiblancos por medio de Cucho Hernández y Luis Rioja igualó para el conjunto ché. Siete jugadores perderá Manuel Pellegrini en esta ventana de selecciones de noviembre además de los lesionados Pau López y Cucho Hernández, sometido a una cirugía mínimamente invasiva de cornetes nasales para mejorar su capacidad respiratoria nasal que no le impediría estar ante el Girona.

De esta forma, Ricardo Rodríguez viajará con Suiza, Sofyan Amrabat y Ez Abde lo harán con Marruecos, Lo Celso con Argentina, Pablo Fornals con España, que vuelve tras cuatro años, Cédric Bakambu con RD Congo, y Pablo García, citado con España sub-21.

El castellonense, reconociendo que "en estos tres días con España he aprendido mucho de mis compañeros en estos tres días, la velocidad a la que rueda el balón en los rondos es brutal".

Ricardo Rodríguez con muchas opciones de ir al Mundial

Ricardo Rodríguez viaja con la selección helvética para intentar certificar el pase directo de Suiza. Los helvéticos encabezan el grupo B con diez puntos y se medirán a Suecia (sábado 15 de noviembre, 20:45), última clasificada. Cerrarán la fase ante Kosovo (martes 18 de noviembre, 20:45), su principal rival por el primer puesto. Para el jugador del Betis sería su cuarta cita mundialista.

Sofyan Amrabat en un entrenamiento con Marruecos de este miércoles 12 de noviembre / Selección de Marruecos

Sofyan Amrabat y Ez Abde

Ante Mozambique (viernes 14 de noviembre, 20:00) y frente a Uganda (martes 18 de noviembre, 20:00) jugará la selección marroquí dos amistosos en esta ventana de selecciones a la que han acudido Sofyan Amrabat y Ez Abde de la plantilla verdiblanca. Dos de los importantes para Manuel Pellegrini, quien querrá no contar con nuevos problemas al término de este parón, sobre todo con el centrocampista de Huizen, entre algodones y necesitado de un respiro que Marruecos ahora no le da en dos partidos sin historia.

España sub-21 vuelve a llamar a Pablo García Frente a San Marino, el viernes 14 de noviembre a las 20:45 en el Anxo Carro de Lugo, y contra Rumanía, el martes 18 de noviembre a las 18:00, en el Stadionul Municipal de Sibiu en el centro de Transilvania, jugará la selección española sub-21 con el bético Pablo García entre los citados. Ambos partidos son clasificatorios para el europeo sub-21 de 2027. España marcha primera del grupo A con tres victorias en tres partidos.

Lo Celso, una citación exprés

Recibió esta tarde el Betis una gran noticia de parte de Lionel Scaloni, tras suspender el seleccionador de la Albiceleste la concentración de Argentina en Alicante. Únicamente jugarán un amistoso ante Angola (viernes 14 de noviembre, 17:00) y quedarán liberados todos los jugadores. Había programado otro test contra India para el martes 18, pero el técnico de Pujato ha visto innecesario alargar la estancia en este parón ante las diferentes bajas con las que cuenta.

La vuelta de Fornals con España

Quien más feliz está de volver con la selección es Pablo Fornals, que desde que recibió la llamada del combinado español de Luis de la Fuente mostró su alegría por ser uno de los citados. Contra Georgia en Tbilisi (sábado 15 de noviembre, 18:00) y ante Turquía en Sevilla en el estadio de La Cartuja (martes 18 de noviembre, 20:45) jugarán los españoles por un billete para el Mundial 2026 que pueden solventar en esta ventana de selecciones.

Bakambu se la juega con Congo

República Democrática del Congo ha contado como es habitual con el delantero del Betis, Cédric Bakambu, para un compromiso internacional crucial para el país: un pase al Mundial 2026. Este jueves se medirán a Camerún a domicilio a partir de las 20:00 horas. Si vencen, la final sería contra el ganador del Nigeria-Gabón (domingo 16 de noviembre), con una plaza para ir a México, Estados Unidos y Canadá el próximo verano.