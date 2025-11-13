Isco Alarcón: "Tanto el Betis como yo queremos alargar nuestro camino juntos muchos años más"

El capitán del Real Betis Balompié, Isco Alarcón, ha atendido a los medios de comunicación en el Hotel NH Sevilla Plaza de Armas este jueves 13 de noviembre, día de la rueda de prensa y proyección oficial de En silencio. La resiliencia de Isco Alarcón, el documental escrito y dirigido por Sara Sálamo que retrata el proceso de recuperación física y emocional del futbolista verdiblanco de Arroyo de la Miel.

El filme revela el camino interior de Isco tras la lesión hasta volver a vestirse de verde y blanco y soñar con volver a la selección española, con numerosas frases que demuestran la dureza y la soledad por momentos que vive un jugador tras muchos meses alejado de los focos mediáticos.

Sara Sálamo: el origen del documental

"La idea surge del Betis, que le propone a Isco documentar su recuperación en piezas cortas e Isco pieza que se sentiría más cómodo si yo lo dirigía. Me pareció interesante contar esta historia desde otro punto de vista y lo producimos nosotros con libertad creativa, aceptaron y nos ayudaron en todo en el proceso"

"Por qué se corta el documental en el mes de marzo"

"Realmente, había que tomar una decisión, era una cuestión narrativa para cerrar la película, veía la historia muy cíclica, como en una espiral y creía que era el momento de cortar ahí, lanzábamos un mensaje potente a la juventud: "No siempre que puedes, quieres", y eso no hace menos válido que seas trabajador".

Cómo llevó el rodaje Isco

Isco: "Bueno, para mí muy buena, al final decidí yo que la historia la contara ella porque vivimos juntos, porque tiene acceso a cosas que otras personas no tienen tengo la suficiente confianza con ella para decirle que sí o que no, porque ella me mira de una forma muy bonita, siempre está, me apoya en días buenos y malos y tenía que ser ella quien contara la historia".

La idea

"Esto viene principalmente de empaparme de documentales de deportistas y veía un patrón claro de sentarlo y hacerle entrevistas a él y su familia y lo considero algo más un reportaje y nosotros propusimos hacer una película, que son imágenes y sonidos y distaba mucho de lo que veía. Quería agarrar de la mano al espectador y hacerlo vivir el día a día. Empieza lenta para ir ganando ritmo y que la gente sienta en su propia piel ese proceso de la recuperación".

El mensaje de Isco tras el documental

"El mensaje que tratamos de dar en la película es lo que ha comentado Sara, uno trabaja, se esfuerza y no salen las cosas como uno desea o planea, y esa es la idea, servir de inspiración para esa gente que lo está pasando mal, que tiene lesiones, que hay que resistir, la vida te golpea siempre y hay que mirar hacia delante, insistir, y creo que es la forma más apropiada de afrontar la vida".

Isco de actor

"En el confinamiento rodamos una serie juntos, él era un informático que ayudaba a su chica actriz"

Sara Sálamo comenta la posibilidad de ver en plataformas el documental

"Pues pensábamos que la ciudad de Sevilla y Madrid merecían unos pases especiales, hemos sacado salas contadas antes del 21 que se verá en toda España. En base a la demanda saldrán más o menos copias. En plataformas me gustaría saber a mí, estamos en negociaciones y conversaciones. el hecho de hacer algo distinto se percibe como dudoso, no se sabe si la gente tiene un interés y creo que la gente quiere ver lo que hemos hecho y que el paso por salas anime a las plataformas

El derbi, ¿posible inicio de la segunda parte del documental?

"Bueno, lo de la segunda parte es pronto todavía, estoy un poco centrado en recuperarme bien de la lesión, no cerramos la puerta a una segunda parte y ojalá tengamos una historia que contar ganando un título con el Betis y contándolo desde dentro, veremos a ver el futuro".

Qué significa el derbi

"Ya sabéis el significado del derbi para la ciudad, la afición y para todos. Sin duda es un momento importante. Tenemos varios partidos antes para ponerme a tono, han sido muchos meses parados trabajando desde otra parte y tengo dos semanas para coger el alto ritmo de mis compañeros y afrontar el derbi con la intención de siempre de ir a por todas, ganar y darle una alegría a la afición".

Renovación con el Betis

"Bueno, ya ella que coja la cámara y haga otra película y que me deje un ratito. Bromas aparte, lo de la renovación es un punto en el aire, va a ser fácil, tanto el Betis como yo queremos alargar nuestro camino juntos, ojalá sean muchos años más, quiero jugar en el campo nuevo, ojalá lleguen pronto a un acuerdo con las obras, que si no no me va a dar tiempo a llegar. Jugar en el campo nuevo sería un reto muy importante y muy bonito",

El beso de Isco a Sara tras el gol al Real Madrid

"No quiero hacer spoiler, nace de una conversación la noche anterior en la que estamos bromeando y al final se alinean los planetas para que pueda pasar. Imagínate, para mí poder hacer eso delante de tu gente, haciendo lo que más te gusta, de la mujer de tu vida, y es el sueño de cualquier hombre o mujer que juegue al fútbol y quedó muy real".

Isco, el miedo y el golpe en su segundo entrenamiento

"El miedo no desaparece, sólo por la historia que hay detrás. Hoy en mi segundo entrenamiento me he llevado un golpe con el que me he asustado y ha quedado sólo en eso. Se trata de convivir con ese miedo, que te afecte lo menos posible y adaptarse como en todo. Cuando te lesionas y empiezas desde cero es un constante aprendizaje y esta es una lesión más".

Respeto o inseguridad

"Eso es algo más profundo ya, es verdad que bueno, hay un precedente, he vuelto muy bien de la lesión, no hay secretos, es trabajo y trabajo, confío en mí, he demostrado que lo he hecho antes, sacar lo mejor de mí y volver al nivel con el que me fui, ese es el primer objetivo para la vuelta".

"Ojalá volver al Isco pre-lesión para que me lleve ello al Mundial, hay mucha competencia pero mi trabajo es estar preparado y si se presenta la oportunidad responder a la altura que se merece"