Jesús Rodríguez habla sobre su salida y el fichaje de Antony por el Betis: "A lo mejor ayudó"

Jesús Rodríguez se convirtió este verano en uno de los canteranos del Real Betis Balompié que más dinero dejó en las arcas con su traspaso al Como 1907. 22,5 millones de euros fijos más seis en variables pagó el conjunto italiano, del que ya recibió en su debut con España parte de ese dinero en el aire.

Gracias a la venta del alcalareño pudo la entidad verdiblanca entre otros temas acometer el fichaje de Antony, aunque reconoce que quiso quedarse y que le hubiera gustado compartir más tiempo con el brasileño en el Betis.

Jesús Rodríguez quería quedarse en el Betis

En una entrevista con El Larguero, Jesús Rodríguez fue claro al expresar que su primera opción siempre fue "quedarme en el Betis, pero no se pudo". El canterano reconoce que "yo siempre quise quedarme, en las condiciones que fuese, pero no se pudo. Espero volver algún día a la que ha sido mi casa", dejando la puerta abierta a un regreso, algo sobre lo que se ahondó en la intervención del alcalareño en antena.

De hecho, va más allá el extremo del Como 1907: "Que el Real Betis me siga aunque haya salido es un orgullo. Que yo haya salido no significa que me haya olvidado del Betis. Veo todos los partidos, pueda o no pueda. Me voy a cenar con los amigos y lo tengo puesto en el móvil o de fondo. Uno nunca olvida de donde viene y así será siempre", comenta Jesús Rodríguez, que tiene al conjunto de Manuel Pellegrini presente cada día.

"Me gustaría volver al Betis"

Por si no estaba claro, el que fuera canterano bético lo dijo una vez más: "Ya te he dicho que a mí me gustaría volver al Betis. Ahora mismo he salido y no sé ahora cuáles serán las intenciones del Betis. ¿Si volvería si me llaman en unos años? Pues podría ser, la verdad. Espero que siempre quede claro donde está mi corazón. Se han dicho muchas cosas, sobre todo después de la final, pero yo siempre lo he dejado claro".

La salida de Jesús Rodríguez: "A lo mejor ayudó para que viniese Antony"

"Todos sabemos la calidad que tiene Antony y lo está demostrando. A lo mejor mi salida también ayudó para que él viniese. Al fin y al cabo, ya vemos el nivel que está dando. Es muy bueno. Si yo he tenido que salir de allí para que al Betis le vaya lo mejor posible, me alegraré siempre. Ojalá nos hubiésemos podido quedar los dos",

Cesc Fàbregas, un gran entrenador

"Cesc es un entrenador muy intenso, es el primero que tiene hambre y que no se casa con nadie porque tiene una idea de juego muy clara. Desde que estoy con él, siempre lo digo a mis amigos y familiares que va a entrenar a algún grande".