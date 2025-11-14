Pellegrini ya apunta a Isco en su libreta: el Betis espera a su capitán

En el Real Betis Balompié el protagonismo en estas últimas semanas se centra en Isco Alarcón. No sólo atrae las miradas por su más que inminente regreso al verde, también lo hace tras haberse presentado el documental En Silencio. La resiliencia de Isco Alarcón, dirigido por Sara Sálamo y presentado el pasado jueves. En dicho acto, el de Arroyo de la Miel expresó su voluntad de alargar su vinculación en la entidad de las trece barras como también dio pistas de esa vuelta a los terrenos de juego con el duelo ante el Girona como objetivo.

El mes de noviembre comenzó en clave bética con la reaparición de Isco en los entrenamientos. De manera parcial, el malagueño saltó al césped como uno más en esa última fase de su lesión ya próxima a su salto al verde de La Cartuja. Cómodo en los rondos, en sintonía con Antony, uno de los que más lo esperan, y con Manuel Pellegrini confirmando ese secreto a voces: "Viene recuperándose muy bien. Empezó con el grupo pero sin contacto y con más movimientos individuales. En una semana no va a estar, sería un riesgo para él después de tanto tiempo parado. Sin duda para el regreso del parón va a estar en condiciones para ser citado", comentaba 'El Ingeniero'.

El Betis-Girona en La Cartuja, fecha de su vuelta

Todo hace indicar que Isco estará "en condiciones de ser citado" para la vuelta de LaLiga EA Sports en el partido entre el Real Betis Balompié y el Girona Club de Fútbol en el regreso de la competición tras el parón internacional.

Con el derbi en el horizonte, en la rueda de prensa del documental, fue el costasoleño quien habló sobre cómo se encuentra y dio pistas sobre su futuro: "Ya sabéis el significado del derbi para la ciudad, la afición y para todos. Sin duda es un momento importante. Tenemos varios partidos antes para ponerme a tono, han sido muchos meses parados trabajando desde otra parte y tengo dos semanas para coger el alto ritmo de mis compañeros y afrontar el derbi con la intención de siempre de ir a por todas, ganar y darle una alegría a la afición".

Álex Mérida

Convivir con el miedo

Uno de los miedos que tiene un jugador al reaparecer tras lesión es ese primer golpe que se puede llevar en la zona afectada, ir conociendo los límites y descubrir cada día qué más puede hacer. Para ello, Isco trabaja en volver a su nivel pre-lesión: "Hay un precedente, volví muy bien de la lesión, no hay secretos, es trabajo y trabajo, confío en mí, he demostrado que lo he hecho antes, sacar lo mejor de mí y volver al nivel con el que me fui, ese es el primer objetivo para la vuelta".

En esa misma rueda de prensa, el de Arroyo de la Miel sorprendió expresando que en su segundo entrenamiento se llevó un golpe "Me he asustado, pero ha quedado sólo en eso. Se trata de convivir con ese miedo, que te afecte lo menos posible y adaptarse como en todo. Cuando te lesionas y empiezas desde cero es un constante aprendizaje y esta es una lesión más".

Manuel Pellegrini y el beticismo ya esperan a Isco Alarcón, y el malagueño sueña y cuenta los días para tocar de nuevo un balón: "Estoy preparado para, si el míster lo considera, poder jugar ante el Girona".