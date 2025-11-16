Adrián: "Isco llegó en el momento clave; Antony sólo quería volver al Betis"

La carrera de Adrián San Miguel, portero del Real Betis Balompié, ha estado marcada por causalidades, las mismas que lo llevaron a defender la portería del Liverpool en el emblemático Anfield, a calzarse mucho antes los guantes en el Altair y a regresar de la mano de Manuel Pellegrini, que lo tuvo en el West Ham, a la entidad verdiblanca. Nadie mejor que él sabe que "el portero ve el fútbol desde otra perspectiva, se viste distinto y celebra en soledad".

Todo ello lo repasa en una extensa charla con El Correo de Andalucía en la que hubo tiempo para conocer al protagonista en el plano personal y también para centrarse en nombres propios del Betis como son Isco y Antony. Según el meta sevillano, dos "causalidades" que triunfan con la verde y blanca y a los que en sus caminos estaba el conjunto de las trece barras al que hoy representan.

"Una llegada fundamental" fue el de Arroyo de la Miel, que ya sueña con pisar el verde de La Cartuja ante el Girona y trabaja con ese objetivo en la cabeza, para ir cogiendo un necesario rodaje de cara al derbi. Isco quiere llegar y sólo sus sensaciones dictaminarán si se hace realidad.

También cuenta Pellegrini con Antony, un jugador tan singular como describió Diego Llorente que lo llevó a rechazar ofertas para firmar por el Betis por encima de todo: "Es un jugador que ha demostrado que en el fútbol de hoy en día es muy raro que haya hecho lo que ha hecho. El hecho de esperar y apartar cualquier tipo de oferta, por económicamente muy alta que fuera, dice mucho de él como persona. Como futbolista ha primado un sitio donde le hemos brindado muchísimo cariño y mucha confianza. Nos va a ayudar mucho esta temporada", sentenciaba el madrileño.

Isco celebra con Antony el tercer gol en el Girona-Betis en Montilivi de LaLiga. / David Borrat / EFE

La llegada de Isco, y la de Antony, que vuelve al United, presiona y logra venir de nuevo, ¿son causalidades?

Pues sí. Es cierto que la llegada de Isco fue fundamental también. Él llega en un momento de su carrera en el que necesitaba resarcirse de ciertas etapas que había vivido en el pasado y lo tuvo claro. Él apostó, el club apostó y así fue hacia adelante y lo ha demostrado y lo sigue demostrando cada día que cada vez que viste la verde y blanca es un líder dentro y fuera del campo. Y Antony es otro de los enamorados, es otro de los enamorados de los que llegan, ven el ambiente, ven la situación, viven el día a día y sienten el cariño de la gente y al fin y al cabo es cierto que nuestra profesión, todo el mundo trabaja por dinero y por un salario y por disfrutar de su carrera, pero hay veces que el dinero no paga otras cosas y Antony lo tuvo claro. Habrá tenido ofertas millonarias durante este verano, pero él sólo tenía en su punto de mira volver aquí, volver al Betis, seguir disfrutando de su carrera y exigirse también porque jugando cada domingo y manteniendo ese nivel yo creo que le va a conseguir cotas más altas, por supuesto estar en la selección lo más pronto posible que se pueda, al final hay un Mundial ahora cercano, son todos objetivos y retos importantes que yo creo que él lo tuvo claro y vio que el Betis era su lugar idóneo".