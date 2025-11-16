Sara Sálamo pide "por favor" la renovación de Manuel Pellegrini en el Betis

Sara Sálamo, mujer de Isco Alarcón, ha sido noticia en clave Betis en la última semana por la presentación del documental En Silencio en la que ha mostrado al de Arroyo de la Miel a lo largo del camino en su anterior lesión.

Ahora, en un tema también candente y sin fecha de resolución en el conjunto verdiblanco, la renovación de Manuel Pellegrini, ha opinado al respecto, pidiendo "por favor" que se llegue a un acuerdo lo antes posible.

Sara Sálamo pide "por favor" la renovación de Manuel Pellegrini

"Lo de la renovación es un punto en el aire, va a ser fácil, tanto el Betis como yo queremos alargar nuestro camino juntos, ojalá sean muchos años más, quiero jugar en el campo nuevo, ojalá lleguen pronto a un acuerdo con las obras, que si no no me va a dar tiempo a llegar. Jugar en el campo nuevo sería un reto muy importante y muy bonito", manifestó Isco Alarcón sobre su renovación, la que sí encarrila el Betis antes de la de Manuel Pellegrini, al que aún no ha renovado.

Sobre el chileno ha hablado Sara Sálamo, contestando en un tuit a Tintero Verdiblanco en el que ha pedido "por favor" la renovación de Pellegrini.

Pellegrini y Chile, un acuerdo para el futuro

Se ha hablado mucho de la renovación de Manuel Pellegrini, al que se le ha vinculado incluso con Chile, sin intención de unirse a la federación chilena de cara a dirigir a la selección en el corto plazo. Sus miras están puestas en 2030, una vez haya concluido la próxima Copa América. "También creo que sería bonito terminar mi carrera dirigiendo una Copa América o un Mundial pero hay que clasificar para eso. Así que es un tema que se va a ir aclarando y desarrollando con el tiempo. Hoy día no podría contestar si es un sueño, pero para mí, como técnico, dentro de lo que hemos podido hacer en continentes distintos, 14 clubes que hemos estado, por supuesto que sería un término importante. Pueden quedarme cuatro años y también ocho, así que ya veremos qué pasa", dijo al respecto 'El Ingeniero' en el curso de entrenadores de la RFAF.

Claudio Bravo, ex del Betis y ya retirado, ha dejado clara su visión sobre el santiaguino: "Si me tocara ser presidente de la federación le entrego las llaves. Le construía un complejo diseñado por él, que haga y deshaga con el fútbol chileno en las selecciones menores y adulta. Enfocado en la selección".

Según puede saber El Correo de Andalucía, la intención del Real Betis Balompié es la de ofrecerle una temporada a Manuel Pellegrini. Chile por el momento no es ningún impedimento para no rubricar el acuerdo. Uno de los nombres que maneja la dirección deportiva es el Eder Sarabia.