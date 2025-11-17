¿Cuándo juega el Betis esta semana? (Liga)

El Real Betis Balompié no fue capaz de pasar del empate en Mestalla ante el Valencia en un duelo con mucha intensidad en el que marcaron Cucho Hernández para los verdiblancos y Luis Rioja para los valencianistas. Después de dos victorias frente a Lyon y Mallorca, los de Manuel Pellegrini se marcharon al tercer y último parón internacional del año un punto que le deja a cinco el cuarto puesto de la Champions League.

Esta semana, el equipo verdiblanco tendrá un sólo enfrentamiento, que será el próximo domingo ante el Girona en el estadio de La Cartuja en el que buscará sumar de tres y recuperar camino en su lucha europea en LaLiga.

Para medirse a los gerundenses podría tener novedades en el verde Manuel Pellegrini, contando incluso con Isco Alarcón como vaticinó antes del parón: "Viene recuperándose muy bien. Empezó con el grupo pero sin contacto y con más movimientos individuales. En una semana no va a estar, sería un riesgo para él después de tanto tiempo parado. Sin duda para el regreso del parón va a estar en condiciones para ser citado".

El capitán del Betis está listo para reaparecer como confirmó en la presentación del documental En Silencio. Todo ello, con el derbi como telón de fondo al que pretende llegar el de Arroyo de la Miel al 100%: "Ya sabéis el significado del derbi para la ciudad, la afición y para todos. Sin duda es un momento importante. Tenemos varios partidos antes para ponerme a tono, han sido muchos meses parados trabajando desde otra parte y tengo dos semanas para coger el alto ritmo de mis compañeros y afrontar el derbi con la intención de siempre de ir a por todas, ganar y darle una alegría a la afición".

Betis-Girona

El conjunto que dirige Manuel Pellegrini tendrá un sólo partido a la vuelta de este parón internacional. Jugará contra el Girona de Michel en el estadio de La Cartuja. Los béticos, con 20 puntos en la tabla y en quinto lugar, quieren recuperar terreno en la pelea por la Champions ante los gerundenses, que llegan en descenso con diez unidades en la clasificación a pesar de haber mejorado sus resultados en los últimos enfrentamientos ligueros.

El partido entre el Real Betis Balompié y el Girona Fútbol Club se disputará en el estadio de La Cartuja el domingo 23 de noviembre a las 16:15 horas.