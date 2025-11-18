El extremo del Betis, Abde, pasa pruebas médicas en Marruecos por unas molestias en el tobillo

Abde Ezzalzouli, extremo izquierdo del Real Betis Balompié, tuvo que pasar este lunes por el Hospital Universitario de Tánger para someterse a unas pruebas médicas después de notar molestias en el tobillo tras el encuentro amistoso que Marruecos disputó el pasado viernes ante Mozambique, donde jugó 62 minutos en el triunfo por 1-0 con gol de Ounahi.

A pesar de esas molestias, el futbolista de Beni Melal participó en el entrenamiento del lunes por la tarde junto al resto del combinado marroquí, aunque completó parte de la sesión en solitario.

La dolencia de Abde no reviste de gravedad

Según informa Footmercato, los exámenes descartan una lesión grave, aunque todo apunta a que el seleccionador Walid Regragui optará por no forzar y podría darle descanso este martes en el amistoso frente a Uganda, que se celebrará en el Gran Stade de Tánger (20:00 horas) a las 20:00 horas.

Sofyan Amrabat jugó 74 minutos ante Mozambique

Quien sí trabaja con total normalidad es Sofyan Amrabat. El mediocentro disputó 74 minutos frente a Mozambique y tiene opciones de saltar de nuevo al terreno de juego esta noche en Tánger ante Uganda, en un nuevo amistoso sin trascendencia, último partido del combinado marroquí del año.

Tras el choque contra Uganda regresarán ambos jugadores del Betis para ponerse a disposición de Pellegrini de cara al duelo liguero del próximo lunes en La Cartuja frente al Girona.