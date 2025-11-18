Adrián revela la influencia de Manuel Pellegrini en su vuelta al Betis: "Tuvo mucho que ver"

En dos etapas diferentes ha coincidido Adrián San Miguel con Manuel Pellegrini a lo largo de su carrera. El guardameta sevillano del Real Betis Balompié ya estuvo a las órdenes del técnico santiaguino en el West Ham United durante una temporada. Durante la charla con El Correo de Andalucía la pasada semana, el portero verdiblanco habló sobre Isco y Antony, sobre las causalidades que han marcado su carrera y también repasó su relación con 'El Ingeniero' y de su cuerpo técnico.

Siendo uno de los capitanes del conjunto hammer, Adrián San Miguel quedó relegado a la disputa de la FA y la EFL Cup, las dos copas de la liga inglesa. Afrontaba su último año de contrato, motivo que le hizo perder protagonismo y no jugar ningún partido de Premier League.

"Mi salida del West Ham fue circunstancial. Eran ya seis temporadas las que llevaba allí, era uno de los capitanes también dentro del grupo, uno de los jugadores con más veteranía dentro de la plantilla, pero era mi último año. Al final fue un último año de contrato algo complicado porque las negociaciones no fueron nada bien desde el principio y ahí llegó Manuel. Como era mi última temporada le di mi palabra de que iba a seguir peleando por el puesto y que iba a seguir compitiendo, pero es cierto que la situación contractual no ayudaba en mi situación a nivel personal en el día a día. No cambiaba porque yo entrenaba, me exigía, estaba siempre disponible, pero así fue que sólo pude disputar los partidos de copa. También esa temporada llegó Fabiański, empezó a jugar y hacerlo bien y era normal que mantuviera a Łukasz (Fabiański) en la portería. A partir de ahí me tocó tomar una decisión que fue la de salir y bueno, poco tiempo después Manuel también se marchó del club".

La influencia de Manuel Pellegrini en la llegada de Adrián San Miguel al Betis

¿Tuvo Pellegrini influencia en que tú llegaras ahora en esta segunda etapa en el Betis?

"Sí, por supuesto que sí". Es cierto que en mi llegada al Betis él tiene mucho que ver, está claro que él ya me conocía en esa etapa (West Ham), él sabía cómo era yo personalmente, cómo me gusta trabajar, cómo soy en el día a día y sabiendo que esa temporada no fue fácil para mí y nunca cambié de actitud, siempre fui firme hasta mi último día en el club. Entonces bueno, al final surge esa oportunidad la temporada pasada de venir aquí, después de también una temporada en la que yo acababa en Liverpool, aunque tuviera esa opción de quedarme porque me ofrecieron un año más, pero yo tenía claro cuál tenía que ser mi camino. En cierto modo nos toca tomar las decisiones. Al igual que en 2013 me tocó marcharme, ahora era el momento de volver y de volver con todo, apretando, exigiendo y volviendo para disfrutar de un club que está en pleno crecimiento como hemos hablado al principio".

Adrián San Miguel, Álvaro Valles y Germán García, junto a Toni Doblas, entrenador de porteros del Betis, en una sesión en la CD Luis del Sol / Álex Mérida

¿Cómo es ese grupo de trabajo de Manuel Pellegrini y su cuerpo técnico ¿Cómo es Fernando en el día a día, que lo vemos siempre dar indicaciones, a Cousillas dejarse la voz en cada sesión, a Toni que es con quien más compartes tiempo tú, ¿cómo es con ellos un día a día?

"Es un grupo muy sano, muy profesional, cada uno tiene su rol, está claro, pero cada uno asume ese rol y en cierto modo también cercano, y creo que eso es importante, que el cuerpo técnico sea cercano al grupo. Todos aportan su parte, quizás Fernando, por la diferencia de edad, está un poquito más cerca de los jugadores, pero Manuel y Rubén Cousillas son uña y carne. Los porteros con el que más tiempo pasamos es con Toni (Doblas). A Toni lo tuve como un referente en mi carrera cuando estuve en la cantera. Es un portero al que he respetado muchísimo porque al final él también se ganó esa posición siendo un canterano al llegar al primer equipo. Ahora tenerlo de entrenador de porteros en la plantilla y poder compartir con él también experiencia, nos hace mejor. En cierto modo estamos para ayudarnos uno a otro, a él también le gusta que podamos intercambiar esa experiencia o ejercicio, opiniones dentro del grupo de porteros, yo creo que nos hace mejor. Esa competencia que ya hablábamos antes nos hace mejor y si estamos todos a nuestro mejor nivel y desde el cuerpo técnico también se nos exige, sabiendo que se puede alcanzar siempre un pelín más, pues es lo idóneo".