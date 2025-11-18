Real Betis
Antony lo deja claro: "No sé si estaría en el Betis si no estuviera Pellegrini"
"No sé qué va a pasar con el míster, me da mucha confianza y por eso dentro del campo damos la vida, es un gran entrenador y una gran persona"
Uno de los jugadores más importantes en este proyecto del Real Betis Balompié es Antony Matheus dos Santos, que llegó en verano traspasado desde el Manchester United tras haber estado cedido media temporada. El de Osasco también pide la renovación de Manuel Pellegrini y deja muy clara la importancia que tiene el chileno en el vestuario verdiblanco.
En este parón internacional, el brasileño ha hablado en Radio Marca, destacando a Isco Alarcón: "Es un crack, todos sabemos la importancia que tiene en el equipo. Estamos todos muy ansiosos con su vuelta. Ya está mejor y lo estoy viendo muy bien. La magia que tiene no hay muchos jugadores que la tengan".
Antony sueña con la Champions en el Betis
La mayor ilusión del Betis esta temporada es la de asaltar la cuarta plaza que da acceso a la Champions League o bien acceder a la máxima competición continental ganando la Europa League. Para Antony es un sueño: "Nosotros tenemos el sueño de disputar la Champions y tenemos que ser ansiosos con eso. Cuando me pongo la camiseta del Betis yo quiero pelear por todas las competiciones. Sabemos el equipo que tenemos".
El conjunto verdiblanco volverá a LaLiga el próximo domingo en casa ante el Girona en La Cartuja, jugará contra el Utrecht el jueves en Europa League también en casa, y tendrá el primer derbi de la temporada: "El derbi es muy grande, antes tenemos dos partidos que no podemos pensar en el derbi. Tenemos dos partidos en casa que tenemos que ganar. Estamos concentrados en Girona y Utrecht".
Sofyan Amrabat llegó además de Antony a última hora del mercado de fichajes. El marroquí y el brasileño se conocían de su etapa en el Manchester United: "Amrabat es un gran jugador. Le mandé un mensaje antes de fichar por el Betis, agrega mucho para nosotros y se ve dentro del campo. Tiene una mentalidad de vencedor y ha sido muy importante para nosotros. Yo quiero que se quede el año que viene, tenemos que disfrutarlo".
Antony pide la renovación de Pellegrini
Con el derbi en el horizonte y alguna renovación en el aire, el de Osasco tiene muy claro que alargaría el contrato de Pellegrini en el Betis: "No sé qué va a pasar con el mister. Me da mucha confianza y por eso dentro del campo damos la vida. Es un gran entrenador y una gran persona. Tenemos ganas de trabajar juntos por más tiempo. No sé si estaría aquí si no estuviera Pellegrini, el club me quería mucho. El entrenador es fundamental para que esté aquí".
