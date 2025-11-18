Enfermería y apercibidos en el Betis: quién llega y quién no al primer derbi de Liga

El Real Betis Balompié regresó este martes a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Lo hizo con las novedades de Giovani Lo Celso, ya de vuelta de su corta convocatoria con Argentina, y de Cucho Hernández y con Isco Alarcón con total normalidad ejerciendo ya de líder.

El ariete colombiano se ejercita con una máscara en la cara tras ser intervenido en una cirugía mínimamente invasiva de cornetes nasales para mejorar su capacidad respiratoria nasal.

Isco Alarcón, la noticia positiva en clave Betis de cara al derbi

También estuvo en el verde de las instalaciones béticas Isco Alarcón. El de Arroyo de la Miel ya es uno más en los ejercicios de Manuel Pellegrini y cuenta con ansia los días hasta el domingo para reaparecer en un terreno de juego tres meses después de lesionarse en La Rosaleda.

Todo hace indicar que el malagueño llegará para medirse al Girona, cogerá sensaciones también con el Utrecht el jueves siguiente en la Europa League, y para el derbi podría hasta figurar en el once del técnico santiaguino.

También entrena al mismo ritmo que sus compañeros Junior Firpo, que ha abandonado sus molestias, como Ricardo Rodríguez, que incluso ha viajado y ha jugado con Suiza en esta ventana internacional. Pellegrini, con los dos laterales zurdos naturales de vuelta, podría devolver a Valentín al eje de la zaga.

Natan, apercibido

Y es que el principal escollo a salvar que tiene el Betis de cara al derbi es el de Natan, con cuatro amarillas. Sobre ello reflexionó El Ingeniero hace un tiempo: "Siempre las amarillas son un motivo de preocupación y más tres en seis partidos de Liga. Tenemos dos centrales y esperemos que Natan trate de recibir menos". Ante los gerundenses puede que Valentín o Llorente acompañen a Bartra en el eje ante esa situación del brasileño, apercibido de sanción.

Pau López, la única baja del Betis confirmada

La única ausencia por lesión del Real Betis Balompié para el primer derbi sevillano del 30 de noviembre en Nervión es la de Pau López. Alberga mínimas opciones de llegar y será Álvaro Valles el que, a priori, defienda la meta verdiblanca en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

También se supo hace unas horas que Ez Abde acarrea molestias en el tobillo tras un golpe recibido en el Marruecos-Mozambique del pasado viernes. Las pruebas médicas en Tánger descartaron que revistiera de gravedad la dolencia, pero todo lo irá mirando el Betis a su vuelta.