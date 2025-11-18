El Betis lanza 'Somos Balompié': asientos del Benito Villamarín desde 44,90 euros y trozos de redes de portería certificados

El estadio Benito Villamarín está inmerso en una renovación que promete un edificio moderno, con terrazas hacia Heliópolis y una plaza pública con bares y sombra en el exterior. En este proyecto en desarrollo, la grada de Preferencia, que empezó a demolerse el pasado 9 de septiembre, se va a convertir en "la columna vertebral del Villamarín".

Pese a las obras y el cambio al que va a someterse este nuevo Benito Villamarín, desde el Real Betis quieren preservar y dar una nueva vida a los activos originales del estadio que se han ido retirando en el proceso de remodelación y ponerlos a disposición de los aficionados que quieran guardar un pedazo de la historia del club verdiblanco.

Por este motivo, el Betis ha lanzado Somos Balompié, un programa en el que pondrá a la venta los asientos originales de las gradas y las redes de las porterías. Los socios podrán adquirir los asientos en distintos formatos: El Original, es decir, la pieza original del Benito Villamarín; La Silla, con base metálica baja, y El Taburete, con base alta. A todos estos productos se les puede añadir una placa personalizada con nombre y apellidos e incluso la localización exacta que el asiento ocupaba en la grada.

Distintos formatos de los asientos a la venta del Benito Villamarín / RBB

Los abonados del Betis podrán adquirirlos de forma prioritaria desde el 18 al 30 de noviembre. A continuación, desde el 1 al 9 de diciembre, se sumarán los socios Soy Bético en una segunda fase en la que los abonados también podrán seguir adquiriendo asientos, aunque, en este caso, el club verdiblanco no puede garantizar la obtención del asiento original que ocupaba el abonado en el Benito Villamarín.

Por último, la fase para el público general arrancará el 10 de diciembre. Los precios de estos asientos oscilan entre 44,90 y 169 euros para abonados y socios Soy Bético; y desde 49,90 a 189 euros para el público general, según modelo y personalización.

Programa Memorabilia 'Somos Balompié' del Real Betis / RBB

Con la colaboración de Pursuit 365, todas estas piezas de recuerdo han sido identificadas, inventariadas y autenticadas, garantizando su origen legítimo y su trazabilidad desde el Estadio Benito Villamarín hasta el comprador final. Cuentan con un holograma y certificado de autenticidad único adherido a cada producto, que garantiza que la pieza forma parte del inventario original y que pertenece al programa oficial de Memorabilia Somos Balompié.

Esta colección también incluye fragmentos originales de redes del estadio, una edición limitada presentada en un marco con cubierta acrílica y certificado de autenticidad.