Minutos para Fornals: el bético reaparece con La Roja tras cuatro años en el empate ante Turquía

El estadio de La Cartuja ha sido el enclave sevillano de la semana, sobre todo tras su designación como sede de la final de las tres próximas ediciones de la Copa del Rey. También ha sido el escenario este martes por la noche del último partido de clasificación de los de Luis de la Fuente rumbo al Mundial 2026.

Con decisión, y abriendo el marcador antes de los cinco minutos, saltó España al verde que comparten Sevilla y Santiponce en un encuentro plácido ante una selección turca con ocho cambios, minimizando cualquier riesgo de amarillas en los apercibidos de cara a la repesca y entregando la batuta al combinado español.

El alto precio de las entradas influyó en que el recinto de La Cartuja no presentara ni el 50% de sus asientos ocupados. 30812 espectadores.

España se adelanta en el marcador y perdona el segundo

Sobre el terreno de juego hizo el primero Dani Olmo, que aprovechó una acción coral que acabó en Cucurella para encontrar el cuero en el área pequeña y batir a Bayindir.

España mandaba en el juego y los de Vincenzo Montella esperaban sus opciones en bloque medio para robar y sorprender. El combinado español perdonó el segundo en varias ocasiones.

Cerca de la media hora de partido en La Cartuja apareció Bayindir, meta del Manchester United, para desviar a saque de esquina dos tiros desde la frontal de Dani Olmo con mucha virulencia.

Al borde del descanso empató Deniz Gül a la salida de un córner en la única ocasión de Turquía. En juego había poco, puesto que para cambiar puestos entre los contendientes era necesaria una victoria de los otomanos por diferencia de siete goles.

El combinado turco empezó a creer en la remontada y sólo Unai Simón estaba impidiendo que ocurriera hasta que Salih Özcan recibió de Orkun Kökçü y la empaló desde la frontal.

Los jugadores de la selección española celebran el gol de Dani Olmo ante Turquía en La Cartuja. / José Manuel Vidal / EFE

Turquía voltea el electrónico y España lo iguala

No duró mucho la alegría para los de Montella, siendo Oyarzabal el que en una jugada embarullada en el área pequeña igualara de nuevo para los españoles.

Cogieron de nuevo la manija los de Luis de la Fuente en una segunda parte con la misma tensión competitiva que en la primera, siendo casi un amistoso al ser sumamente improbable que el resultado afectara a la clasificación.

Minutos para el bético Pablo Fornals

Hubo que esperar hasta el 83' para ver en acción al centrocampista del Real Betis Balompié, a Pablo Fornals, que cuatro años después volvía a vestir la elástica española. Entró sustituyendo a Fabián Ruiz, que dejó buen sabor de boca en esta fría noche en La Cartuja. 1468 días después se calzó 'La Roja'.

El castellonense dejó muestras de su calidad en el escaso tiempo que estuvo en el verde de un estadio que conoce bien como verdiblanco.

Se asoció por dentro y ocupó el lugar del palaciego, distribuyendo el esférico con precisión. Turquía, cómoda con el marcador, fue capaz de aguantar el empate ante el empuje de España en las postrimerías. Álex Baena fue quien más cerca estuvo obligando a Bayindir a lucirse en un disparo lejano.

El mismo Fornals en la última la tuvo para darle la victoria al combinado nacional. Fermín la puso desde la derecha y cayó en el borde del área pequeña, sin lograr conectar el remate. Antes de que pitara el colegiado robaron los españoles, se encaminaron hacia Bayindir y la acción acabó diluyéndose.

Volvió a sentirse protagonista el centrocampista verdiblanco, contó para Luis de la Fuente aunque fuera casi testimonial los minutos que disputase, mereciendo haber entrado tiempo atrás.

Finaliza España como primera del grupo E la fase de clasificación para el Mundial 2026. Virtualmente, estaba en la cita mundialista de América.

Para dicho certamen trabaja Pablo Fornals, cuyo buen hacer en el Betis ha tenido premio en forma de llamada de la selección. Su compañero en el conjunto de Pellegrini, Isco Alarcón, también tiene en la cabeza estar en Estados Unidos. El tiempo dirá cómo regresa el de Arroyo de la Miel y si Luis de la Fuente cuenta finalmente con él para el Mundial.