Entre ocho y nueve duelos antes de Navidad: el comprimido calendario del Betis

El Real Betis Balompié volverá a la acción el próximo domingo en el estadio de La Cartuja. Lo hará ante el Girona FC una vez ha concluido el tercer y último parón internacional de 2025, que centrará de nuevo la atención en el fútbol de los clubes, que no cesará hasta marzo del próximo año.

Únicamente parará en Navidad, y para entonces los de Manuel Pellegrini podrían haber sumado hasta nueve encuentros más.

Pau López, única baja del Betis a la espera del tobillo de Abde

La segunda semana de entrenamientos de la ventana de selecciones deja buenas y preocupantes noticias en clave verdiblanca: Isco está de vuelta -quiere estar frente a los gerundenses-, Lo Celso ha tenido un paso fugaz con Argentina, Junior está recuperado y Cucho entrena sin la máscara, pero Abde volverá de Marruecos con molestias en el tobillo.

Es ahora mismo el de Beni Melal la mayor preocupación con la que contará Manuel Pellegrini además de la baja de Pau López en portería. El marroquí, en principio, no reviste de gravedad y la dolencia puede ser leve, pero tendrá que ser evaluado también por el Betis a su llegada.

Del norte de África también llega cansado Amrabat tras jugarlo prácticamente todo como de Suiza Ricardo Rodríguez, dos hombres importantes para 'El Ingeniero'.

Con sus selecciones también han acudido Cédric Bakambu, que luchará en la repesca internacional por un billete al Mundial, Fornals que tuvo minutos con España y Pablo García que volvió a ver puerta con España Sub-21 ante San Marino.

Entrenamiento del Betis durante el parón internacional / Real Betis

Hasta 9 partidos entre Liga, Copa y Europa League

El fútbol volverá a La Cartuja este domingo con el Betis-Girona, primero de los posibles nueve encuentros que disputen los verdiblancos hasta el parón navideño.

Sin tiempo para descansar recibirá también en casa al Utrecht el jueves 27 de noviembre en el quinto partido de Europa League. Pellegrini ha puesto el foco en los duelos de local en el viejo continente como máxima para lograr la clasificación, si puede, de forma directa sin el molesto playoff de febrero.

Girona, Utrecht y primer derbi sevillano. El plato fuerte a nivel emocional para la ciudad de Sevilla será el domingo 30 de noviembre a las 16:15 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Sevilla-Betis, Almeyda contra Pellegrini antes del regreso de la Copa del Rey con su segunda ronda.

Hasta Torrent se desplazará la entidad de las trece barras para enfrentarse al conjunto local San Gregorio ante 5.000 espectadores el miércoles 3 de diciembre. Si logran el pase los béticos, los dieciseisavos de final los disputarán también este año, por ello pueden llegar a ese noveno choque.

Cuatro días más tarde de visitar Valencia, el Betis será quien reciba al Fútbol Club Barcelona el sábado 6, festivo nacional, en la Cartuja. Un partido de altos vuelos ante el segundo de Primera División en estos momentos.

El calendario se comprime y no dará tregua a los de Manuel Pellegrini, que tendrán una de las salidas más complicadas en Europa. Pondrán rumbo a Croacia para medirse al Dinamo Zagreb el jueves 11 de diciembre. Entre azulgranas y croatas gozarán los verdiblancos de cuatro días sin fútbol.

Desde el Maksimir, con previo paso por Sevilla, se montará seguramente en un AVE la expedición bética para el siempre complicado duelo en Vallecas ante el Rayo, fijado para el lunes 15 de diciembre.

Tras el choque ante los rayistas, el Betis tendrá, si pasa, un nuevo partido de Copa del Rey, a domicilio, antes de finalizar 2025 en La Cartuja con el Getafe, fijado para el domingo 21 de diciembre a las 21:00.