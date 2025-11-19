Buenas y malas noticias para el Betis tras el parón: así vuelven sus internacionales

El tercer y último parón de 2025 ha concluido. Ya no habrá más fútbol de selecciones hasta marzo de 2026, regresando LaLiga EA Sports este próximo fin de semana. Para el Real Betis Balompié el primer partido será contra el Girona en el estadio de La Cartuja el domingo a las 16:15.

Será un duelo ante los gerundenses en el que Manuel Pellegrini recuperará a los siete internacionales que han viajado con sus selecciones en esta ventana, todos ya de vuelta en Sevilla o ultimando su regreso, aunque no todos sobre la Ciudad Deportiva Luis del Sol en el entrenamiento matinal.

Pablo Fornals y Lo Celso, los internacionales a disposición de Pellegrini

El primero de los jugadores que acudieron con sus selecciones en volver fue Giovani Lo Celso. Scaloni hizo una citación exprés dadas las numerosas ausencias que tenía la Albiceleste. El rosarino del Betis disputó 60 minutos en la victoria por 2-0 ante Angola el pasado viernes, y a inicios de semana ya entrenaba a las órdenes de Pellegrini.

Otro de los que este miércoles ha pisado el verde junto a sus compañeros es Pablo Fornals. El castellonense tuvo siete minutos con España el martes en el empate a dos contra Turquía en La Cartuja, vistiéndose de corto con el combinado nacional cuatro años después. Al haber estado estos días atrás concentrado en Sevilla no ha tenido problemas para entrenar con los verdiblancos en el matinal.

Amrabat se carga de minutos y Abde vuelve con molestias

Ante Mozambique y Uganda ha disputado Marruecos dos amistosos en esta ventana de selecciones, que se ha saldado con malas noticias para el Betis, ya que Abde Ezzalzouli vuelve con molestias en el tobillo. Pasó pruebas médicas en el Hospital Universitario de Tánger y parece que tras las mismas la dolencia que tiene no reviste de gravedad.

Sofyan Amrabat, por su parte, fue titular ante Mozambique jugando 64' y 74' ante Uganda. Pellegrini ya advirtió antes del parón que no descansaría con su selección, ni en una fecha intrascendente como la presente.

Pablo García regresa con gol y asistencia de España Sub-21 Frente a San Marino, el pasado viernes en el Anxo Carro de Lugo, anotó un gol y dio otro Pablo García en los 45 minutos que disputó. Ante Rumanía este pasado martes, en el Stadionul Municipal de Sibiu en el centro de Transilvania, tuvo sólo 27 minutos en los que tuvo un único cabezazo. Vuelven los españoles con seis puntos más y la clasificación encarrilada al europeo sub-21 de 2027.

Ricardo, al Mundial con Suiza; Bakambu, a la repesca con Congo

Tenían los helvéticos muy encaminada su clasificación al Mundial 2026 y la han rubricado venciendo por 4-1 a Suecia y empatando a uno ante Kosovo. 70 minutos ante los suecos y el partido entero contra los kosovares jugó Ricardo Rodríguez, totalmente recuperado y que debe volver en plenas facultades para jugar el Betis-Girona.

No con el billete mundialista pero sí para la repesca internacional vuelve al conjunto verdiblanco Cédric Bakambu. 75 minutos en la semifinal de la repesca africana disputó ante Camerún y 59' contra Nigeria en la final que vencieron desde los once metros.

Junior también estaba lesionado y no fue con República Dominicana y ya entrena con el Betis como también lo hace Cucho Hernández sin la máscara que lo protegía tras la intervención menor que tuvo la semana pasada.