"Dicen que estamos locos de la cabeza": Adrián explica por qué los porteros vuelven al Betis

En el Real Betis Balompié los porteros van y vienen. Emigrantes como Pau López, Álvaro Valles y Adrián San Miguel que un día defendieron la camiseta de la entidad de las trece barras, que optaron por salir en busca de nuevas experiencias profesionales, y que ahora deciden volver.

Cada uno tiene un rol para Manuel Pellegrini, pero los tres compiten y han tenido opciones en lo que va de temporada; el gerundense y el de La Rinconada parecen tener ganada la partida en Liga y en Europa y en la Copa del Rey es el sevillano el que puso los guantes en la primera ronda y probablemente lo haga en las próximas. "Dicen que estamos locos de la cabeza", señala el de Su Eminencia.

Pau López y Álvaro Valles, los dos porteros que llegaron en verano al Betis

Pau López llegó al Betis gratis desde el Espanyol en 2018 y fichó por la Roma en la temporada siguiente por 23,5 millones de euros, una de las grandes ventas de la entidad verdiblanca. Del conjunto romano al Marsella, regresó a LaLiga pero al Girona, jugó en el Toluca y este verano recibió una llamada desde Heliópolis que no rechazó para unirse otra vez como agente libre. En estos momentos una lesión por rotura del tendón del músculo plantar delgado de su pierna derecha le hace estar ausente.

Álvaro Valles pasó por la cantera del Betis, a la que llegó en 2014 para jugar en el División de Honor Juvenil, donde estuvo dos temporadas hasta dar el salto al Betis Deportivo. Cedido en el CD Gerena en la 2017/18, saldría a la Unión Deportiva Las Palmas para pasar por el filial hasta llegar al primer equipo. Desde la pasada campaña hubo cercanía para volver a casa, pero no fue hasta este mercado estival cuando lo logró. De momento, titular con Pellegrini por la lesión de Pau y rayando a buen nivel, acumula ocho partidos entre Liga y Europa habiendo logrado cuatro porterías a cero de forma consecutiva.

Adrián resume qué tiene el Betis para siempre querer volver

En dicha demarcación habita un veterano como Adrián San Miguel para el que colgar los guantes por el momento no es una opción, viéndose para seguir hasta 2026 o incluso 2027. En una charla con El Correo de Andalucía, el canterano del Betis explica esos motivos que lo llevaron a él mismo a salir y a volver como a sus dos compañeros bajo los palos.

Uno de los secretos que guarda el conjunto verdiblanco es ese embrujo que te lleva a regresar como en el caso de Lo Celso, Bartra o los porteros y ese poder de atracción que logra para firmar a jugadores de gran nivel como Isco o Antony.

La fuerza del vestuario del Betis según Adrián San Miguel "Creo que cuando la mayoría del grupo entiende que el equipo está por encima de las individualidades﻿ es cuando las cosas van bien y yo creo que ahora el Betis, no sólo en la parte de los porteros, como te hablo, en el Betis en sí, el vestuario entiende eso a la perfección y así se ve que el que sale del banquillo sigue aportando, el que se tiene que cambiar de posición por circunstancias sigue aportando y al final eso lo que hace es conseguir grandes retos".

Adrián San Miguel, Álvaro Valles y Pau López en un entrenamiento del Betis / Álex Mérida

En una portería de emigrantes, Adrián define al Betis como una casa: "Todo el que ha jugado en el Villamarín y ahora en La Cartuja, que la hemos hecho como nuestra casa y nos sentimos tan a gusto -al final vamos a tener que pasar un tiempo ahí-, nos damos cuenta de lo bonito que es llegar al campo, sentir a la afición, a la gente por la calle y el ambiente en el día a día", y es que lo habitual es que los de Pellegrini se sientan muy arropados en cada partido.

"La canción 'dicen que estamos locos de la cabeza' es cierto, todos los béticos estamos un pelín locos de la cabeza, vamos a cualquier sitio, a cualquier parte del mundo y siempre hay béticos, eso es muy bonito. En el estadio metemos entre 50 y 60 mil personas cada partido y nos siguen allá donde vayamos como dice la canción", resume Adrián San Miguel, explicando en parte ese motivo que le lleva a los jugadores a decantarse por vestir de verde y blanco en diferentes momentos de su trayectoria.

"Yo he estado en buenos clubes. El West Ham United tiene una afición súper aguerrida, el Liverpool para mí a una de las mejores aficiones de Inglaterra, pero lo del Betis es de otro rollo, es de otro nivel"

Recogiendo la idea, el canterano del Betis ahonda en el tema de la portería y la gestión de Manuel Pellegrini: "Es cierto que los tres porteros estuvimos, nos fuimos y ahora hemos vuelto y vivimos otra etapa diferente ahora en el club, y yo creo que cada uno de nosotros está en un momento de su carrera, nos intentamos aportar y exigir al máximo, por lo menos por mi parte personalmente y yo lo veo también en el día a día, ese buen grupo de trabajo que se hace entre los porteros es muy importante. A fin y al cabo somos tres buenos porteros, los tres querríamos jugar de titular siempre, pero sólo puede jugar uno, tenemos tres competiciones, tenemos que estar disponibles para el míster y trabajar, trabajar duro por el equipo".