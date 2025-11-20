Bakambu lidera los regresos del Betis tras el parón a la espera de Abde y Amrabat

La principal novedad en el entrenamiento de este jueves del Real Betis Balompié es que Isco Alarcón ha vuelto a ejercitarse con normalidad. El de Arroyo de la Miel, capitán del conjunto verdiblanco, irá citado salvo sorpresa y reaparecerá en La Cartuja ante el Girona. Su vuelta, casi tres meses y medio después de caer lesionado en el último amistoso de pretemporada en La Rosaleda.

Al margen del costasoleño, que apura sus opciones para vestirse de corto, la sesión matinal de los de Manuel Pellegrini ha estado marcada por las vueltas de Cédric Bakambu y Pablo García tras sus compromisos internacionales.

El técnico santiaguino, que únicamente cuenta con la baja de Pau López para medirse a los de Míchel Sánchez, tendrá que hacer tres descartes si convoca a Germán García como tercer portero, o dos si cita únicamente a Valles y Adrián San Miguel.

Bakambu y Pablo García regresan tras el parón; Ricardo, en el gimnasio

El congoleño no tiene aún el billete al Mundial 2026, pero sí el pase a la repesca internacional tras vencer en la semifinal a Camerún -disputó 75 minutos- y en la final a Nigeria -jugó 59'- desde los once metros en una agónica tanda de penaltis.

El de Alcosa, por su parte, anotó y asistió en los 45 minutos que estuvo sobre el campo en la victoria ante San Marino con España Sub-21. Ante Rumanía este pasado martes, en el Stadionul Municipal de Sibiu en el centro de Transilvania, tuvo sólo 27 minutos.

También está de vuelta Ricardo Rodríguez, al que Suiza no le ha dado apenas descanso. 70 minutos ante los suecos y el partido entero contra los kosovares hacen que el lateral zurdo verdiblanco se ejercite al margen en el gimnasio en su regreso a Sevilla.

Pablo García en el entrenamiento del Betis / Real Betis

Buenas y malas noticias para el Betis tras el parón: así vuelven Amrabat y Abde

Ante Mozambique y Uganda disputó Marruecos dos amistosos en esta ventana de selecciones, que se han saldado con malas noticias para el Betis, ya que Abde Ezzalzouli vuelve con molestias en el tobillo. Pasó pruebas médicas en el Hospital Universitario de Tánger y parece que tras las mismas la dolencia que tiene no reviste de gravedad. Sofyan Amrabat, por su parte, fue titular ante Mozambique jugando 64' y 74' ante Uganda. Como era de prever, el de Huizen no tuvo descanso con la selección.

Los dos regresarán este jueves por la tarde a la capital andaluza, por lo que a partir del viernes deben estar a disposición de Manuel Pellegrini. Tendrá la entidad de las trece barras que evaluar el estado del de Beni Melal.